Afişte Vardı! Survivor Yarışmacısının Fragmanda Olmaması Kafa Karıştırdı
Afişte Vardı! Survivor Yarışmacısının Fragmanda Olmaması Kafa Karıştırdı
1 Ocak itibariyle TV8'de yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2025 için tanıtım fragmanları sonunda paylaşıldı. Daha öncesinde sızdırılan yarışma afişi, yarışmacılar hakkında ipuçları verirken şaşırtan bir olay yaşandı. Survivor All Star kadrosunda yer alan yarışmacıya fragmanda yer verilmedi. Söz konusu durum hakkında iki taraftan da henüz açıklama gelmedi.
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Survivor 2025'in merakla beklenen tanıtım fragmanları sonunda yayınlandı ve yarışma tarihi olarak 1 Ocak verildi.
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Fragmandan günler önce sızdırılan Survivor afişi, yarışacak isimler hakkında ipuçları verirken afişteki bir ismin fragmanda yer almaması kafaları karıştırdı.
O isim ise 2019 ve 2022 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz oldu.
All Star kadrosunda olduğu sızdırılan afişle beraber ortaya çıkan Hikmet'in hem fragmanlarda hem de resmi olarak yayınlanan afişte yer almaması, Acun Medya ve Hikmet arasında anlaşmazlıklar olabileceğini düşündürdü.
Bakalım taraflardan ne zaman açıklama gelecek?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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