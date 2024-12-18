MMA Dövüşçüsü Kaan Kazgan, Meğer Survivor 2019'a da Başvurmuş!
MMA Dövüşçüsü Kaan Kazgan, Meğer Survivor 2019'a da Başvurmuş!
Survivor 2025'in Gönüllüler kadrosunda olduğu açıklanan Kaan Kazgan, hepimizin tanıdığı bir MMA dövüşçüsü. Daha şimdiden Survivor'ın en iddialı isimlerinden biri olan Kazgan'ın yarışmadaki performansı merak edilirken kendisi hakkında şaşırtan bir detay keşfettik. Kazgan, 2019 yılındaki Türkiye-Yunanistan versiyonuyla yayınlanan Survivor'a başvurmuş. Başvuru videosu YouTube'da yayınlanan Kazgan'ın 5 yıl önceki hali ise görenleri şaşırttı.
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Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2025 tanıtım fragmanlarını sonunda yayınlandı. Yarışmadaki en dikkat çeken isimlerden biri de Kaan Kazgan oldu.
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MMA dövüşçüsü olan Kaan Kazgan, Survivor kadrosuna Gönüllüler takımından dahil olurken kendisi hakkında ufak çaplı bir araştırma yaptık.
Öğrendiğimiz en şaşırtıcı bilgi ise Kazgan'ın 2019'da yayınlanan Survivor: Türkiye-Yunanistan yarışmasına başvurması oldu.
Kaan Kazgan'ın 5 yıl önceki başvuru videosu Acunn.com'un YouTube kanalında yayınlanırken Kazgan'ın o hali görenleri şaşırttı.
İşte Kaan Kazgan'ın o videosu:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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