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Sandık Kokusu'ndan Ayrılan Oyuncu İddialı Dizide Yer Alacak!

Sandık Kokusu'ndan Ayrılan Oyuncu İddialı Dizide Yer Alacak!

Sandık Kokusu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.12.2024 - 22:37

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun kadrosunda ciddi değişiklikler olmuş ve epey oyuncu diziden ayrılmıştı. Bu oyunculardan biri de Karsu'nun eski eşi Reha'yı canlandıran Necip Memili'ydi. Diziden ayrılan Memili, kısa sürede yeni bir diziyle anlaştı. Memili, 2025'te Çağatay Ulusoy'un dizisinde rol alacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 2. sezon onayı alarak yeni sezondaki yerini garantilese de oyuncu kadrosunda çok ciddi değişiklikler yaşandı.

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 2. sezon onayı alarak yeni sezondaki yerini garantilese de oyuncu kadrosunda çok ciddi değişiklikler yaşandı.

Diziden pek çok oyuncu ayrıldı ve bunlardan biri de ilk bölümden beri dizide yer alan Necip Memili oldu.

Diziden pek çok oyuncu ayrıldı ve bunlardan biri de ilk bölümden beri dizide yer alan Necip Memili oldu.

Karsu'nun eski eşi Reha'yı canlandıran Memili, Sandık Kokusu dizisiyle yollarını ayırırken Birsen Altuntaş, Memili'nin yeni bir diziyle anlaştığını duyurdu.

Karsu'nun eski eşi Reha'yı canlandıran Memili, Sandık Kokusu dizisiyle yollarını ayırırken Birsen Altuntaş, Memili'nin yeni bir diziyle anlaştığını duyurdu.

Altuntaş'ın haberine göre Necip Memili, Çağatay Ulusoy'un rol alacağı iddialı dizi Eşref Rüya ile anlaşma imzaladı.

Altuntaş'ın haberine göre Necip Memili, Çağatay Ulusoy'un rol alacağı iddialı dizi Eşref Rüya ile anlaşma imzaladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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