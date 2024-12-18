Sandık Kokusu'ndan Ayrılan Oyuncu İddialı Dizide Yer Alacak!
Sandık Kokusu'ndan Ayrılan Oyuncu İddialı Dizide Yer Alacak!
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun kadrosunda ciddi değişiklikler olmuş ve epey oyuncu diziden ayrılmıştı. Bu oyunculardan biri de Karsu'nun eski eşi Reha'yı canlandıran Necip Memili'ydi. Diziden ayrılan Memili, kısa sürede yeni bir diziyle anlaştı. Memili, 2025'te Çağatay Ulusoy'un dizisinde rol alacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 2. sezon onayı alarak yeni sezondaki yerini garantilese de oyuncu kadrosunda çok ciddi değişiklikler yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diziden pek çok oyuncu ayrıldı ve bunlardan biri de ilk bölümden beri dizide yer alan Necip Memili oldu.
Karsu'nun eski eşi Reha'yı canlandıran Memili, Sandık Kokusu dizisiyle yollarını ayırırken Birsen Altuntaş, Memili'nin yeni bir diziyle anlaştığını duyurdu.
Altuntaş'ın haberine göre Necip Memili, Çağatay Ulusoy'un rol alacağı iddialı dizi Eşref Rüya ile anlaşma imzaladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın