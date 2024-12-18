Acun Medya'nın Dominik Ofisinde Çalışan Kadının Rüya Gibi İş Günü!
Acun Medya'nın Dominik Ofisinde Çalışan Kadının Rüya Gibi İş Günü!
Acun Medya'nın Dominik ofisinde çalışan bir TikTok kullanıcısı, bir iş gününü paylaştı. Beyaz yakalıların dram dolu hayatlarının ardından Acun Medya'daki rüya gibi iş rutinine resmen hayran kaldı. Acun Medya çalışanı kadının paylaşımı izlenme rekorları kırarken çoğu kullanıcının rüyalarını süsleyen iş oldu. İşte o video...
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Acun Medya'nın Dominik ofisinde çalışan neşelier isimli TikTok kullanıcısı ofisteki bir gününü paylaştı.
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Enfes manzaralı ofiste bir gün boyunca minimum eforla çalışan TikToker'ın o paylaşımı resmen rüyalarımızdaki iş!
Maillerine bakıp ardından soğuk kahve ve yemek yiyerek günü kapatan çalışanın günlük rutini dudak ısırtırken gözümüz kalmadı desek yalan söylemiş oluruz.
En iyisi siz izleyip karar verin:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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