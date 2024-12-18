onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Acun Medya'nın Dominik Ofisinde Çalışan Kadının Rüya Gibi İş Günü!

Acun Medya'nın Dominik Ofisinde Çalışan Kadının Rüya Gibi İş Günü!

Acun Ilıcalı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.12.2024 - 21:14

Acun Medya'nın Dominik ofisinde çalışan bir TikTok kullanıcısı, bir iş gününü paylaştı. Beyaz yakalıların dram dolu hayatlarının ardından Acun Medya'daki rüya gibi iş rutinine resmen hayran kaldı. Acun Medya çalışanı kadının paylaşımı izlenme rekorları kırarken çoğu kullanıcının rüyalarını süsleyen iş oldu. İşte o video...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Acun Medya'nın Dominik ofisinde çalışan neşelier isimli TikTok kullanıcısı ofisteki bir gününü paylaştı.

Acun Medya'nın Dominik ofisinde çalışan neşelier isimli TikTok kullanıcısı ofisteki bir gününü paylaştı.

Enfes manzaralı ofiste bir gün boyunca minimum eforla çalışan TikToker'ın o paylaşımı resmen rüyalarımızdaki iş!

Enfes manzaralı ofiste bir gün boyunca minimum eforla çalışan TikToker'ın o paylaşımı resmen rüyalarımızdaki iş!

Maillerine bakıp ardından soğuk kahve ve yemek yiyerek günü kapatan çalışanın günlük rutini dudak ısırtırken gözümüz kalmadı desek yalan söylemiş oluruz.

Maillerine bakıp ardından soğuk kahve ve yemek yiyerek günü kapatan çalışanın günlük rutini dudak ısırtırken gözümüz kalmadı desek yalan söylemiş oluruz.

En iyisi siz izleyip karar verin:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın