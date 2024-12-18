Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Yakışıklı Oyuncusu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Yakışıklı Oyuncusu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Bir döneme damga vuran Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen oyuncularından Emre Canpolat, yıllar sonra X'te karşımıza çıktı. Çok Güzel Hareketler Bunlar sonrasında neredeyse tüm oyuncular kariyerlerine devam ederken Canpolat'ı pek görememiştik. Bir ÇGHB seyircisinin yaptığı paylaşıma yanıt veren Canpolat, böylece herkese nostalji yaşatmış oldu. İşte Emre Canpolat'ın olay olan paylaşımı...
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İlk bölümü 2008 yılında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar, yayınlandığı dönem fırtınalar koparmıştı.
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O dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Çok Güzel Hareketler Bunlar'la yıldızı parlayan oyuncuların çoğu enfes bir kariyer inşa ederken bazılarının sesi soluğu çıkmamıştı.
Bunlardan biri de hem sahne önü hem de sahne arkasında yer alan Emre Canpolat olmuştu.
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ardında çeşitli işlerde rol alsa da son zamanlarda ekranda göremediğimiz Emre Canpolat, bir ÇGHB izleyicisine yanıt vererek X'te karşımıza çıktı.
Yakışıklılığı övülen oyuncu, ÇGHB sahnesindeki gömleğinin hala dolabında olduğuna dair bir paylaşım yapınca kısa sürede 60 bin beğeni aldı.
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Canpolat, ayrıca merak edilen pek çok soruya da yanıt verdi:
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Son halini de buraya bırakalım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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