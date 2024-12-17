Kanal 7'nin Fenomen Günlük Dizisinin Final Tarihi Belli Oldu!
Kanal 7'nin Fenomen Günlük Dizisinin Final Tarihi Belli Oldu!
Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Kan Çiçekleri'nden kötü haber geldi. Başrollerini Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel’in paylaştığı Kan Çiçekleri dizisi final yapıyor. 2025'te ekranlara veda etme hazırlığında olan Kan Çiçekleri'nin final tarihini Birsen Altuntaş açıkladı. İşte detaylar...
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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2022'den beri Kanal 7'nin en çok izlenen günlük dizilerinden olan Kan Çiçekleri için yolu sonuna gelindi.
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Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş’ın Dilan ve Baran karakterlerine hayat verdiği dizi bir günlük diziden çok daha fazlası olarak reytingleri silip süpürse de sevilen dizi için final kararı alınmıştı.
Hafta içi yayınlanan dizi için final tarihini Birsen Altuntaş açıkladı.
Eğer bir değişiklik olmazsa Kan Çiçekleri, 17 Ocak günü ekrana gelecek 434. bölümüyle final yapacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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