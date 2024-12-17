Övmelere Doyamadığımız Şakir Paşa Ailesi'nin Senaristi Ünlü Gazetecinin Eşi Çıktı!
Övmelere Doyamadığımız Şakir Paşa Ailesi'nin Senaristi Ünlü Gazetecinin Eşi Çıktı!
NOW'ın yüksek bütçeli işi Şakir Paşa Ailesi, ilk bölümüyle izleyiciden tam not almayı başardı. 1900'lü yılların başında geçen dizi o atmosferi enfes bir şekilde ekrana taşırken gerçek bir hikâyeden uyarlanan dizinin senaristi herkesi şaşırttı. Şakir Paşa Ailesi'nin senaristi ünlü bir gazetecinin eşi çıkarken o isim eşini tebrik eden bir video paylaştı. Detaylar içeriğimizde...
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NOW'ın büyük bütçeli dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, ilk bölümüyle izleyiciden tam not almayı başardı.
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Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir gibi isimlerin rol aldığı dizi gerçek bir hikâyeyi anlatmasıyla öne çıkıyor.
Modern Türk sanatının önemli figürlerini barındıran bir ailenin gerçek hikayesini anlatan dizi dönemin atmosferini enfes bir şekilde ekrana yansıtırken senaryosu da epey başarılı bulundu.
İlk bölümü neredeyse kusursuz bulunan dizinin sosyal medyada günlerdir konuşulması haliyle senaristini merak etmemize sebep oldu.
Şakir Paşa Ailesi'ni ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı'nın kaleme aldığı ortaya çıkarken Fatih Altaylı, yaptığı yayında eşini dizinin başarısı nedeniyle tebrik etti.
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"Eşimin dizisi başladı. Çok hoş bir senaryo olmuştu. Hande güzel derleyip toparlamış. Ben bir iki çekimleri görmüştüm."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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