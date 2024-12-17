Şakir Paşa Ailesi Dizisi Çok Sevildi, Kitap Fiyatları Katlanarak Arttı!
Şakir Paşa Ailesi Dizisi Çok Sevildi, Kitap Fiyatları Katlanarak Arttı!
NOW'ın dev bütçeli dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, senaryosu, atmosferi, oyunculuklarıyla şu an televizyondaki en eşsiz işlerden biri. Uzun süredir üzerinde çalışmalar yapılan dizi 15 Aralık günü görücüye çıkarken seyirciden son derece olumlu geri dönüşler aldı. Gerçeklere, söylentilere ve hayal gücüne bağlı olarak gelişen dizi, Halikarnas Balıkçısı olarak anılan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın babası Şakir Paşa'yı vurmasına kadar yaşanan süreci ele alırken halihazırda Şakir Paşa Ailesi hakkında yazılan kitaplar da yoğun ilgi görmeye başladı. Aileyi anlatan kitaplar fahiş fiyata satışa koyulurken bu hamle sosyal medyada gündem oldu.
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NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, 15 Aralık günü seyirciye sunuldu ve diziye muazzam yorumlar geldi.
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Gerçek bir hayat hikâyesini ele alan dizi, giriş kısmında "Gerçeklere, söylentilere ve hayal gücüne dayanarak" senaryolaştırıldığını belirmişti.
Halikarnas Balıkçısı olarak bildiğimiz Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın babası Şakir Paşa'yı öldürdüğü iddiası üzerinde duran dizi şimdiden heyecan yaratırken ailenin geçmişini anlatan kitaplar haliyle yoğun ilgi görmeye başladı.
Diziyi izleyenler kitabı satın almak için harekete geçerken bunu fark eden satıcılar, Şakir Paşa Ailesi'ni anlatan kitaplarda fiyat artışına gitti.
Söz konusu fiyatlandırmalar sosyal medyada yoğun eleştiri aldı.
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Gelen tepkiler de burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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