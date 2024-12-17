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Açık Ara Fark Var! Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

Açık Ara Fark Var! Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.12.2024 - 14:46

9-15 Aralık tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Kızılcık ŞerbetiKızıl Goncalar, Uzak Şehir gibi popüler diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi reytinglerde galibiyet kazanırken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...

NOT: Reyting sıralaması prime time 20+ABC1 reyting listesine göre yapılmıştır.

KAYNAK: TİAK, Box Office

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Yeni yayın döneminin başlamasıyla yerli diziler yine fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Yeni yayın döneminin başlamasıyla yerli diziler yine fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Bu hafta zirvedeki isim yine değişmedi ve Kızılcık Şerbeti zirvede yer aldı. Şerbo'yu Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Gönül Dağı gibi diziler takip etti.

Bu hafta zirvedeki isim yine değişmedi ve Kızılcık Şerbeti zirvede yer aldı. Şerbo'yu Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Gönül Dağı gibi diziler takip etti.

9-15 Aralık haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

9-15 Aralık haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

Haftanın tek galibi 12.07 oranıyla Kızılcık Şerbeti olurken listenin geri kalanını aşağıya bıraktık!

İşte 9-15 Aralık haftasının en çok izlenen dizileri:

İşte 9-15 Aralık haftasının en çok izlenen dizileri:

1 - Kızılcık Şerbeti - 12,07

2 - Uzak Şehir - 10,63

3 - Gönül Dağı - 9,07

4 - Teşkilat - 8,62

5 - Kızıl Goncalar - 8,25

6 - Bahar - 8,22

7 - İnci Taneleri - 7,69

8 - Deha - 7,15

9 - Kuruluş Osman - 6,66

10 - Mehmed Fetihler Sultanı - 5,97

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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