Şakir Paşa Ailesi Hikâyesi Gerçek mi? Şakir Paşa Kimdir?
Şakir Paşa Ailesi Hikâyesi Gerçek mi? Şakir Paşa Kimdir?
NOW'da yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar çok beğenildi. Gerçek bir hikayeden uyarlanan Şakir Paşa ailesi izleyicide merak uyandırdı. Şakir Paşa kimdir ve Şakir Paşa Ailesi dizisinin gerçek hikayesi en çok merak edilen konular oldu. Biz de Şakir Paşa kimdir sizler için araştırdık.
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NOW'ın yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, gerçek hayat hikayesinden uyarlanmasıyla ön plana çıktı.
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Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, ressam Fahrünnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi isimlerin hayatlarından kesitlerin yer aldığı dizi, ilk bölümüyle çok beğenildi.
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın gündem olmasıyla herkes gerçek hikaye ve Şakir Paşa'yı merak eder oldu.
Şakir Paşa kimdir?
Şakir Paşa Ailesi konusu nedir? Gerçek mi?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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