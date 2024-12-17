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Şakir Paşa Ailesi Hikâyesi Gerçek mi? Şakir Paşa Kimdir?

Şakir Paşa Ailesi Hikâyesi Gerçek mi? Şakir Paşa Kimdir?

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.12.2024 - 14:16

NOW'da yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar çok beğenildi. Gerçek bir hikayeden uyarlanan Şakir Paşa ailesi izleyicide merak uyandırdı. Şakir Paşa kimdir ve Şakir Paşa Ailesi dizisinin gerçek hikayesi en çok merak edilen konular oldu. Biz de Şakir Paşa kimdir sizler için araştırdık.

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NOW'ın yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, gerçek hayat hikayesinden uyarlanmasıyla ön plana çıktı.

NOW'ın yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, gerçek hayat hikayesinden uyarlanmasıyla ön plana çıktı.

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, ressam Fahrünnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi isimlerin hayatlarından kesitlerin yer aldığı dizi, ilk bölümüyle çok beğenildi.

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, ressam Fahrünnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi isimlerin hayatlarından kesitlerin yer aldığı dizi, ilk bölümüyle çok beğenildi.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın gündem olmasıyla herkes gerçek hikaye ve Şakir Paşa'yı merak eder oldu.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın gündem olmasıyla herkes gerçek hikaye ve Şakir Paşa'yı merak eder oldu.

Şakir Paşa kimdir?

Şakir Paşa kimdir?

Şakir Paşa, 1891-1895 yılları arasında Sadrazamlık görevi üstlenen Ahmed Cevad Paşa'nın kardeşi ve Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın babasıdır. 1914 yılında oğlu Cevat Şakir'in silahından çıkan mermi ile vefat etmiştir. Bu olay sonrası Cevat Şakir, 14 yıl kürek mahkumu olmuş ama 7 yıl sonra serbest bırakılmıştır.

Şakir Paşa Ailesi konusu nedir? Gerçek mi?

Şakir Paşa Ailesi konusu nedir? Gerçek mi?

Bodrum'un bugünkü ününe kavuşmasında büyük rol oynayan Halikarnas Balıkçısı, yani Cevat Şakir Kabaağaçlı, İtalyan eşiyle birlikte Büyükada'daki ailesinin evine döner. Bu dönüş, hem kendilerini hem de çevrelerini derinden etkileyerek tüm hayatlarını değiştirecek bir dönüm noktası olacaktır.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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