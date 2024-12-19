Annem Ankara'da Şaşırtan Veda: Ölerek Diziden Ayrıldı!
Annem Ankara'da Şaşırtan Veda: Ölerek Diziden Ayrıldı!
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Kanal D'nin sezon ortası sürprizlerinden Annem Ankara, rakip dizilerden sonra yayınlansa da kendi kitlesini oluşturmayı başardı.
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Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel'i yıllar sonra televizyona geri döndüren proje, son bölümüyle herkesi şaşırttı.
Dizide Zuhal'in annesi Naciye karakteri rahatsızlanarak vefat etti. Karakterin hızlı işlenenen ölümü izleyiciyi şoke ederken söz konusu ayrılık bir miktar üzdü.
Karakterinin ölümüyle beraber usta oyuncu Güler Ökten, Annem Ankara dizisine veda etmiş oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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