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Annem Ankara'da Şaşırtan Veda: Ölerek Diziden Ayrıldı!

Annem Ankara'da Şaşırtan Veda: Ölerek Diziden Ayrıldı!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.12.2024 - 08:58

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dönem dizisi Annem Ankara'nın son bölümünde şaşırtan bir durum yaşandı. Diziye ilk bölümden beri dahil olan bir oyuncu, ölerek diziye veda etti. Söz konusu vedanın aniden gerçekleşmesiyle seyirci neye uğradığını şaşırdı. O Sahne dizi boyunca sosyal medyada gündem oldu.

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Kanal D'nin sezon ortası sürprizlerinden Annem Ankara, rakip dizilerden sonra yayınlansa da kendi kitlesini oluşturmayı başardı.

Kanal D'nin sezon ortası sürprizlerinden Annem Ankara, rakip dizilerden sonra yayınlansa da kendi kitlesini oluşturmayı başardı.

Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel'i yıllar sonra televizyona geri döndüren proje, son bölümüyle herkesi şaşırttı.

Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel'i yıllar sonra televizyona geri döndüren proje, son bölümüyle herkesi şaşırttı.

Bunun sebebi ise dizideki önemli bir oyuncunun ölerek diziye veda etmesi oldu.

Dizide Zuhal'in annesi Naciye karakteri rahatsızlanarak vefat etti. Karakterin hızlı işlenenen ölümü izleyiciyi şoke ederken söz konusu ayrılık bir miktar üzdü.

Dizide Zuhal'in annesi Naciye karakteri rahatsızlanarak vefat etti. Karakterin hızlı işlenenen ölümü izleyiciyi şoke ederken söz konusu ayrılık bir miktar üzdü.

Karakterinin ölümüyle beraber usta oyuncu Güler Ökten, Annem Ankara dizisine veda etmiş oldu.

Karakterinin ölümüyle beraber usta oyuncu Güler Ökten, Annem Ankara dizisine veda etmiş oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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