İlk Bölümüne Fena Yükseldiğimiz Şakir Paşa Ailesi Nerede Çekiliyor?

Geçtiğimiz pazar günü NOW TV ekranlarında başlayan Şakir Paşa ailesi ilk bölümüyle adından fazlaca söz ettirdi. Kostümler, dekorlar, ışık, oyunculuklar derken biz diziye daha birinci bölümden vurulduk. Hele o muhteşem konak yok mu, saray gibi gerçekten! Şakir Paşa ve ailesinin Büyükada'da ve gerçekten bir konakta yaşadıklarını biliyoruz. Dizi de adada mı çekiliyor, böyle muhteşem bir konak var mı birlikte bakalım!