İlk Bölümüne Fena Yükseldiğimiz Şakir Paşa Ailesi Nerede Çekiliyor?
İlk Bölümüne Fena Yükseldiğimiz Şakir Paşa Ailesi Nerede Çekiliyor?
Geçtiğimiz pazar günü NOW TV ekranlarında başlayan Şakir Paşa ailesi ilk bölümüyle adından fazlaca söz ettirdi. Kostümler, dekorlar, ışık, oyunculuklar derken biz diziye daha birinci bölümden vurulduk. Hele o muhteşem konak yok mu, saray gibi gerçekten! Şakir Paşa ve ailesinin Büyükada'da ve gerçekten bir konakta yaşadıklarını biliyoruz. Dizi de adada mı çekiliyor, böyle muhteşem bir konak var mı birlikte bakalım!
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NOW TV ekranlarında pazar akşamları yayınlanmaya başlayan Şakir Paşa Ailesi, ilk bölümüyle günlerdir konuşulmaya devam ediyor.
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Dizide başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra pek çok detay dikkat çekiciydi. Kostümler, dekor, karakterler ve hikayeleri, konuşma dili... Her şey hayranlık uyandırıcıydı!
Dizide aileyi bu denli kalabalık görsek de aslında konu Cevat Şakir Kabaağaçlı nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı üzerinden ilerliyor. Bu arada tarihlerimiz 1912'yi gösteriyor!
Babasıyla sorunları olduğunu ilk bölümden anladığımız Cevat'ın bazı sahnelerde babasını öldürdüğüne dair görüntüler izlemiştik.
Neyse, biz dizimize geri dönelim. Bir konakta tarihte yer edinmiş kişilerin yer aldığını görünce de epey heyecanlandık doğrusu! Bu efsane aile, gerçekte de dizide de Büyükada'da yaşıyor.
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Dizide izlediğimiz konak o kadar etkileyici görünüyor ki, acaba gerçekten var olan bir konakta mı yapılıyor bu çekimler diye merak etmeden duramıyoruz.
Öncelikle şunu belirtelim, dizi ailenin de yaşadığı yer olan Büyükada'da çekiliyor. Ancak köşk gerçekte yok ne yazık ki.
Dizi için 1200 m2’lik alan içerisine iki katlı bir dekor kuruldu ve ailenin hikayesinin önemli bir kısmının geçtiği Büyükada’daki tarihi köşk 7 dönümlük bir platoda büyük bir emekle hazırlandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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