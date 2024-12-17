İlk Bölümüyle İzleyicide Merak Uyandıran Şakir Paşa Ailesi'nin Gerçek Hikayesini Anlatıyoruz!
İlk Bölümüyle İzleyicide Merak Uyandıran Şakir Paşa Ailesi'nin Gerçek Hikayesini Anlatıyoruz!
NOW TV'nin merakla beklenen yeni sezon yapımlarından biri "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" nihayet izleyiciyle buluştu. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, ilk bölümüyle büyük yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Meryem Uzerli gibi usta isimlerin yer aldığı projede, Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin çarpıcı hikayesi anlatılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Etkileyici senaryosu ve başarılı oyunculuk performanslarıyla beğeni toplayan dizi, ilk bölümüyle izleyicini merakını uyandırınca sizler için gerçek hikayesine bir göz atalım istedik!
Şakir Paşa Ailesi’nin hayatını gözler önüne seren bu yapımda, ailenin iç içe geçmiş dramatik ve renkli yaşamına da tanık oluyoruz. Peki, gerçek hayatta da böyle mi?
Dizinin başında da ilk sahne ile gösterdiği üzere 1912 yılına gidiyoruz. Dizinin senaristi Hande Altaylı'nın açıklamasına göre dizi Cevad Paşa‘dan itibaren (Şakir Paşa ailesi olarak anılagelen ve sanat alanında pek çok tanınmış kişiyi yetiştirmiş ailenin bir ferdi; Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın amcasıdır) başlıyor.
Ancak dizide hikaye Cevat Şakir Kabaağaçlı üzerinde şekilleniyor. Yani, bizim bildiğimiz adıyla Halikarnas Balıkçısı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gerçek hikayeden uyarlanan dizide Halikarnas Balıkçısı ile ilgili İtalyan eşi ve çocuğu ile Büyükada'daki baba evine döndüğü gösteriliyor. Gerçekte de Cevat Şakir'in 1913'te İtalyan bir hanımla evlendiği bilgisi yer alıyor.
İtalya'da evlendikten sonra çok geçmeden baba evine İstanbul'a dönen Cevat Şakir, o sene içerisinde aile içerisinde bir tartışma yaşıyor. O sırada 23 yaşında olan Cevat Şakir'in silahından çıkan kurşunla babası Şakir Paşa'nın vurularak ölmesi üzerine cinayet iddiasıyla yargılanıyor. Hatta 15 yıl kürek cezasına çarptırılıyor.
Cezasının yedi yılını çektikten sonra ise verem yüzünden rahatsızlandığı için serbest bırakılıyor. Cevat Şakir'in gençlik yıllarında babasıyla bazı sorunları olduğu da yazılanlar arasında ancak bu ölümle biten kavganın sebebinin yasak aşk olup olmadığı kesin bir bilgi değil.
Ancak Tarihçi Murat Bardakçı Hürriyet gazetesinin Öteki Dünya sayfasında yazdığı yazısında bu konuda "Yakın tarihimizdeki gerçek bir paşa tecavüzü olayı" başlıklı bir yazı yazıyor. Hatta dizinin de böylece ortaya çıktığı iddia ediliyor.
Mehmet Mazlum Çelik ise 2020 yılında yazısında Cevat Şakir'in ünlü çevirmen Azra Erhat'a yazdığı mektuba yer veriyor. O mektupta Cevat Şakir cinayet sebebini şöyle yazıyor:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O saatten sonra kendini yazıp çizmeye veren Halikarnas Balıkçısı, son olarak Resimli Hafta dergisinin 13 Nisan 1925 tarihli sayısında yayımlanan "Hapishanede idama mahkum olanlar, bile bile asılmaya nasıl gider?" başlıklı yazısı nedeniyle İstanbul İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmıştı.
Cevat Şakir, 13 Ekim 1973'te kemik kanserinden dolayı İzmir'in Hatay semtinde 83 yaşında vefat etti. Yazar, vasiyeti üzerine yine Bodrum'a defnedildi.
Ünlü yazarın kardeşlerinden Fahrelnisa Zeid, modern Türk resminin önde gelen isimlerinden biridir. Ayrıca diğer kardeşi Aliye Berger, Türk gravür sanatının öncülerindendir.
Siz hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bi aşkı memnu olsa da izlesek be