İlk Bölümüyle Beğeni Toplayan Şakir Paşa Ailesi'nin Birbirinden Ünlü Aile Üyelerini Mercek Altına Alıyoruz!
İlk Bölümüyle Beğeni Toplayan Şakir Paşa Ailesi'nin Birbirinden Ünlü Aile Üyelerini Mercek Altına Alıyoruz!
NOW TV ekranlarında sezonun en iddialı yapımlarından biri sonunda başladı. Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Meryem Uzerli gibi birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı dizinin ilk bölümü büyük beğeni topladı. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hikayesinin anlatıldığı dizi ilk bölümüyle tam 7 kez ekrana geldi. Dizide birbirinden ünlü isimlerin hayatlarına yer verildiğini ilk bölümden öğrendik. Gelin bir de aile ağacına birlikte bakalım!
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NOW TV ekranlarında merakla beklenen Şakir Paşa ailesi sonunda yayınlanmaya başladı. Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hikayesinin anlatıldığı dizide renkler ve oyunculuklar da çok beğenildi.
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Büyük küçük her oyuncunun döktürdüğü ilk bölüm, sosyal medyada da çok konuşuldu.
Gelelim dizideki koca köşkte yaşayanlara! X'te @sinekdot adlı kullanıcının paylaştığı bu soy ağacı epey işimize yarayacak gibi.
Halikarnas Balıkçısı takma adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrünnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral tam da bu ailede yetişti.
Ve burada da aile üyelerinin gerçek görünümünü görüyoruz.
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Hangi oyuncunun hangi karakteri canlandırdığını merak ediyorsanız sizi bu floodla baş başa bırakalım:
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Halikarnas Balıkçısının hikayesini de bir başka içerikte açıklayacağız. Bakalım reytingler nasıl gelecek, biz beğendik doğrusu! Yolu açık olsun...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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