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Sezon Başlamadan Kavgası Başladı: Survivor Pınar Saka'dan Sema ve Adem Dostluğuna Dair Şok İddia!

Sezon Başlamadan Kavgası Başladı: Survivor Pınar Saka'dan Sema ve Adem Dostluğuna Dair Şok İddia!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.12.2024 - 00:04

Survivor 2025'in resmi afişi yayınlanmasa da konsept hesapların paylaştığı bir afiş ortalığı fena karıştırdı. Katılacak yarışmacıların ifşa olduğunun iddia edildiği afişe göre yarışmaya katılacak isimler arasında Adem ve Sema da var. Geçtiğimiz sezon Pınar da Survivor'a katılmış ve aralarında geçen kavganın ardından Sema diskalifiye edilmişti. Yeni sezon yarışmacıları arasında adı yer almayan Pınar, bir yayına katılarak bazı açıklamalarda bulundu. Sema ve Adem dostluğuyla ilgili söyledikleri ise ağızları açık bırakacak cinstendi.

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Survivor 2025'in başlamasına sayılı günler kaldı.

Survivor 2025'in başlamasına sayılı günler kaldı.

Resmi bir açıklama gelmemesine rağmen konsept hesaplardan sızan afişe göre yarışmaya katılacak isimler bu şekilde belirlendi ve yarışma 1 Ocak'ta başlayacak iddiası ortalıkta dolanıyor.

Resmi bir açıklama gelmemesine rağmen konsept hesaplardan sızan afişe göre yarışmaya katılacak isimler bu şekilde belirlendi ve yarışma 1 Ocak'ta başlayacak iddiası ortalıkta dolanıyor.

Geçtiğimiz sezon yarışmaya katılan ve bu sezonki yarışmada ismi görünmeyen Pınar, bu akşam katıldığı bir sohbet odasında önemli açıklamalar ve iddialarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon yarışmaya katılan ve bu sezonki yarışmada ismi görünmeyen Pınar, bu akşam katıldığı bir sohbet odasında önemli açıklamalar ve iddialarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon Sema'yla ettikleri kavga sonucu Sema diskalifiye olmuş, Pınar epey tepki görmüştü.

Geçtiğimiz sezon Sema'yla ettikleri kavga sonucu Sema diskalifiye olmuş, Pınar epey tepki görmüştü.

Aradan zaman geçmesine rağmen Sema hakkında konuşmayı sürdüren Pınar, Sema'nın davranışlarına devam edeceğinin düşünüldüğü için Acun Medya tarafından diskalifiye edildiğini açıkladı.

Aradan zaman geçmesine rağmen Sema hakkında konuşmayı sürdüren Pınar, Sema'nın davranışlarına devam edeceğinin düşünüldüğü için Acun Medya tarafından diskalifiye edildiğini açıkladı.
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Ancak asıl bombayı Sema ve Adem dostluğuyla ilgili patlattı. "2017'de Sema Adem'e köpek muamelesi yaptı." diyen Pınar, Sema'nın Adem'in dışarıda popüler olduğunu gördükten sonra 2018'de arkadaş olduğunu ileri sürdü.

Ancak asıl bombayı Sema ve Adem dostluğuyla ilgili patlattı. "2017'de Sema Adem'e köpek muamelesi yaptı." diyen Pınar, Sema'nın Adem'in dışarıda popüler olduğunu gördükten sonra 2018'de arkadaş olduğunu ileri sürdü.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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