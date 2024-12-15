Sezon Başlamadan Kavgası Başladı: Survivor Pınar Saka'dan Sema ve Adem Dostluğuna Dair Şok İddia!

Survivor 2025'in resmi afişi yayınlanmasa da konsept hesapların paylaştığı bir afiş ortalığı fena karıştırdı. Katılacak yarışmacıların ifşa olduğunun iddia edildiği afişe göre yarışmaya katılacak isimler arasında Adem ve Sema da var. Geçtiğimiz sezon Pınar da Survivor'a katılmış ve aralarında geçen kavganın ardından Sema diskalifiye edilmişti. Yeni sezon yarışmacıları arasında adı yer almayan Pınar, bir yayına katılarak bazı açıklamalarda bulundu. Sema ve Adem dostluğuyla ilgili söyledikleri ise ağızları açık bırakacak cinstendi.