O da Fanıymış: Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümü Zeynep Bastık'ı Fena Etkilemiş!

3 sezondur yayınlanan ve neredeyse her bölümüyle kavga ettiğimiz Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarının zirvesindeki yerini kimselere kaptırmıyor. Yavaş yavaş ilk sezondaki havasını yakalayan dizide önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ancak tüm bunlar yaşanırken de öfkemizi kontrol etmek bir hayli zor! Diziyi de yalnızca bizler izlemiyoruz, ünlü isimler de epey bağ kurmuş durumda. Bu kez de ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın bir Kızılcık Şerbeti fanı olduğunu öğrendik. Son bölüm kendisinde ödem yapmış!