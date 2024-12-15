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O da Fanıymış: Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümü Zeynep Bastık'ı Fena Etkilemiş!

O da Fanıymış: Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümü Zeynep Bastık'ı Fena Etkilemiş!

Zeynep Bastık Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.12.2024 - 17:38

3 sezondur yayınlanan ve neredeyse her bölümüyle kavga ettiğimiz Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarının zirvesindeki yerini kimselere kaptırmıyor. Yavaş yavaş ilk sezondaki havasını yakalayan dizide önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ancak tüm bunlar yaşanırken de öfkemizi kontrol etmek bir hayli zor! Diziyi de yalnızca bizler izlemiyoruz, ünlü isimler de epey bağ kurmuş durumda. Bu kez de ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın bir Kızılcık Şerbeti fanı olduğunu öğrendik. Son bölüm kendisinde ödem yapmış!

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Kızılcık Şerbeti 3 sezondur büyük bir başarı sağlayarak cuma akşamlarının zirvesinde yer almayı sürdürüyor.

Kızılcık Şerbeti 3 sezondur büyük bir başarı sağlayarak cuma akşamlarının zirvesinde yer almayı sürdürüyor.

Dizide o kadar çok kaos ve entrika yaşanıyor ki izlerken kızmadan duramıyoruz ama yine de izlemekten vazgeçemiyoruz.

Dizide o kadar çok kaos ve entrika yaşanıyor ki izlerken kızmadan duramıyoruz ama yine de izlemekten vazgeçemiyoruz.

Her bölümün ardından ünlü isimlerden de diziyle ilgili yorumlar geliyor. Bu kez dizinin son bölümünün kendisini nasıl etkilediğini söyleyen isim ünlü bir şarkıcıydı!

Her bölümün ardından ünlü isimlerden de diziyle ilgili yorumlar geliyor. Bu kez dizinin son bölümünün kendisini nasıl etkilediğini söyleyen isim ünlü bir şarkıcıydı!

Sesiyle geniş kitleleri kendine hayran bırakan Zeynep Bastık, meğer bir Kızılcık Şerbeti fanıymış!

Sesiyle geniş kitleleri kendine hayran bırakan Zeynep Bastık, meğer bir Kızılcık Şerbeti fanıymış!

Ünlü şarkıcı dizinin son bölümünde yaşananların kendisine ödem yaptığını söylediği bu fotoğrafı takipçileriyle paylaştı 😅

Ünlü şarkıcı dizinin son bölümünde yaşananların kendisine ödem yaptığını söylediği bu fotoğrafı takipçileriyle paylaştı 😅

Hepimiz en az bu kadar etkileniyoruz doğrusu!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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