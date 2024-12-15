Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
Kahkahanız bol olsun!
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1. Siz ne düşünüyorsunuz?
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2. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde zıvanadan çıkan Görkem😂
5. Şaka değilmiş😂
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6. 😂
7. 😂
8. Yaprak Dökümü sadece bir dizi değildi.
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11. Zuhal Topal'ın karması belli oldu
12. Müyesser ve Vahit sonsuza...
14. Zor, çok zor...
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17. Bitmedi çilemiz...
18. "Senden ilk başta nefret etmiştim" dediğim arkadaşımla ben
19. Ve son olarak yılı geride bırakırken özetimiz:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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