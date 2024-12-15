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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.12.2024 - 17:23

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Siz ne düşünüyorsunuz?

1. Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

2. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde zıvanadan çıkan Görkem😂

2. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde zıvanadan çıkan Görkem😂
twitter.com

3. 😂

4. Hepimizi kandırdın Fatih!

5. Şaka değilmiş😂

5. Şaka değilmiş😂
twitter.com
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6. 😂

6. 😂
twitter.com

7. 😂

7. 😂
twitter.com

8. Yaprak Dökümü sadece bir dizi değildi.

8. Yaprak Dökümü sadece bir dizi değildi.
twitter.com

9. 😂

10. Aga be...

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11. Zuhal Topal'ın karması belli oldu

11. Zuhal Topal'ın karması belli oldu
twitter.com

12. Müyesser ve Vahit sonsuza...

12. Müyesser ve Vahit sonsuza...
twitter.com

13. 😂

14. Zor, çok zor...

14. Zor, çok zor...
twitter.com

15. Biz sunsaydık😂

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16. Konuk listesinde nasıl olmaz?!

17. Bitmedi çilemiz...

17. Bitmedi çilemiz...
twitter.com

18. "Senden ilk başta nefret etmiştim" dediğim arkadaşımla ben

18. "Senden ilk başta nefret etmiştim" dediğim arkadaşımla ben
twitter.com

19. Ve son olarak yılı geride bırakırken özetimiz:

19. Ve son olarak yılı geride bırakırken özetimiz:
twitter.com

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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