Kısmetse Olur Çağrı'nın Kulaklık Takıp Atletle Secdeye Eğildiği Namaz Selfie'si Fena Tiye Alındı!
Kısmetse Olur Çağrı'nın Kulaklık Takıp Atletle Secdeye Eğildiği Namaz Selfie'si Fena Tiye Alındı!
Kaynak: https://x.com/CagriOzerr/status/18675...
Yılların eskitemediği program Kısmetse Olur'un yeni formatı Aşkın Gücü de en az ilk yarışma kadar konuşulmuştu. Yeni programın ilk sezonundan tanıdığımız Çağrı Özer, yarışma sonrası da paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz cuma günü takipçilerine 'Hayırlı Cumalar' mesajı paylaşan Çağrı, namazda poz verdi. Kulağında bluetooth kulaklıkla, mekik çeker gibi secdeye kapanan Çağrı'nın o pozu fena tiye alındı.
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Bu gözler neler gördü ama belli ki daha neler neler görecek... Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün ilk sezon yarışmacısı Çağrı'yı hepiniz tanırsınız.
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Tanımayanlar varsa da Çağrı, yalnızca evlilik programlarındaki ünü ile değil sosyal medya fenomenliği ile de yoluna devam ediyor.
En son Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında "Çağrı'nın topları" diye paylaştığı menü seçeneği ile dillere düşmüştü.
Çağrı sansasyona doymadı, bu kez de namazda poz verip paylaştı. Geçtiğimiz cuma günü takipçilerine "Hayırlı Cumalar" mesajı paylaşan Çağrı, namazda secdeye eğildiği anları paylaştı.
Kulağında bluetooth kulaklıkla, mekik çeker gibi secdeye kapanan Çağrı'nın o pozu fena tiye alındı.
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İşte Çağrı'nın üzerine "Her cuma olduğu gibi bu cuma da dualarda buluşalım 🙏🏼" notu yazdığı o paylaşımı:
Çağrı, kulağında kulaklık olduğunu fark edip tiye alan yorumlarla da dalga geçti.
Çağrı'nın yorumu...
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Çağrı'nın yorumu...
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Çağrı'nın yorumu...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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