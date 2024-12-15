Kısmetse Olur Çağrı'nın Kulaklık Takıp Atletle Secdeye Eğildiği Namaz Selfie'si Fena Tiye Alındı!

Yılların eskitemediği program Kısmetse Olur'un yeni formatı Aşkın Gücü de en az ilk yarışma kadar konuşulmuştu. Yeni programın ilk sezonundan tanıdığımız Çağrı Özer, yarışma sonrası da paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz cuma günü takipçilerine 'Hayırlı Cumalar' mesajı paylaşan Çağrı, namazda poz verdi. Kulağında bluetooth kulaklıkla, mekik çeker gibi secdeye kapanan Çağrı'nın o pozu fena tiye alındı.