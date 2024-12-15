onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yarışmacıya Suikast mi? MasterChef Yeni Bölüm Fragmanında Yaşananlar Ağzımızı Açık Bıraktı!

Yarışmacıya Suikast mi? MasterChef Yeni Bölüm Fragmanında Yaşananlar Ağzımızı Açık Bıraktı!

MasterChef Türkiye
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.12.2024 - 10:57

Son hızıyla ekranda reyting rekorları kırarak devam eden MasterChef Türkiye'de finale yaklaşıyoruz. Yarışmacılar bu akşamdan sonra 7 kişi kalacaklar. Bu hafta eleme potasına giren 4. isim de belli oldu. Şirin, Alper ve Erim'den sonra Eda da eleme potasında yerini aldı. Veda gecesinin fragmanı yayınlandı. İzleyenler yaşananları görünce heyecan tavan yaptı. İşte o anlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef son hızıyla devam ederken yakın zamanda final yapacağını da sevenlerine hatırlatalım. Koca bir sezonu neredeyse geride bırakırken olaylar eksik olmuyor.

MasterChef son hızıyla devam ederken yakın zamanda final yapacağını da sevenlerine hatırlatalım. Koca bir sezonu neredeyse geride bırakırken olaylar eksik olmuyor.

Masterchef Türkiye'de dün akşam eleme adayları belli oldu. MasterChef'in son haftasında eleme potasına giren isimler Şirin, Alper ve Erim oldu.

Masterchef Türkiye'de dün akşam eleme adayları belli oldu. MasterChef'in son haftasında eleme potasına giren isimler Şirin, Alper ve Erim oldu.

Eleme adaylarının ardından final akşamına geldik. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde yarışmadan yine birileri gidecek.

Eleme adaylarının ardından final akşamına geldik. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde yarışmadan yine birileri gidecek.

Veda gecesi fragmanı ise izleyenleri heyecanlandırdı. Fragmanda bir kişinin yemeklerinin yere düşüp tuzla buz olduğunu gördük.

Veda gecesi fragmanı ise izleyenleri heyecanlandırdı. Fragmanda bir kişinin yemeklerinin yere düşüp tuzla buz olduğunu gördük.

Sosyal medyada bu yarışmacının Alper olabileceği konuşulurken Mehmet Şef'in kamera kayıtlarını inceledikten sonra yaptığı imalı açıklama herkesi şoke etti.

Sosyal medyada bu yarışmacının Alper olabileceği konuşulurken Mehmet Şef'in kamera kayıtlarını inceledikten sonra yaptığı imalı açıklama herkesi şoke etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Aralarında kıyasıya rekabet olan yarışmacılardan birinin diğerine kasti olarak böyle bir kötülük yapmış olabileceği ihtimali akıllara geldi.

Aralarında kıyasıya rekabet olan yarışmacılardan birinin diğerine kasti olarak böyle bir kötülük yapmış olabileceği ihtimali akıllara geldi.

Önce o anlara bir bakalım...

İşte kullanıcılardan gelen yorumlar...

İşte kullanıcılardan gelen yorumlar...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın