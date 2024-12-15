Yarışmacıya Suikast mi? MasterChef Yeni Bölüm Fragmanında Yaşananlar Ağzımızı Açık Bıraktı!
Yarışmacıya Suikast mi? MasterChef Yeni Bölüm Fragmanında Yaşananlar Ağzımızı Açık Bıraktı!
Son hızıyla ekranda reyting rekorları kırarak devam eden MasterChef Türkiye'de finale yaklaşıyoruz. Yarışmacılar bu akşamdan sonra 7 kişi kalacaklar. Bu hafta eleme potasına giren 4. isim de belli oldu. Şirin, Alper ve Erim'den sonra Eda da eleme potasında yerini aldı. Veda gecesinin fragmanı yayınlandı. İzleyenler yaşananları görünce heyecan tavan yaptı. İşte o anlar...
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MasterChef son hızıyla devam ederken yakın zamanda final yapacağını da sevenlerine hatırlatalım. Koca bir sezonu neredeyse geride bırakırken olaylar eksik olmuyor.
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Masterchef Türkiye'de dün akşam eleme adayları belli oldu. MasterChef'in son haftasında eleme potasına giren isimler Şirin, Alper ve Erim oldu.
Eleme adaylarının ardından final akşamına geldik. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde yarışmadan yine birileri gidecek.
Veda gecesi fragmanı ise izleyenleri heyecanlandırdı. Fragmanda bir kişinin yemeklerinin yere düşüp tuzla buz olduğunu gördük.
Sosyal medyada bu yarışmacının Alper olabileceği konuşulurken Mehmet Şef'in kamera kayıtlarını inceledikten sonra yaptığı imalı açıklama herkesi şoke etti.
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Aralarında kıyasıya rekabet olan yarışmacılardan birinin diğerine kasti olarak böyle bir kötülük yapmış olabileceği ihtimali akıllara geldi.
İşte kullanıcılardan gelen yorumlar...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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