Yarışmacıya Suikast mi? MasterChef Yeni Bölüm Fragmanında Yaşananlar Ağzımızı Açık Bıraktı!

Son hızıyla ekranda reyting rekorları kırarak devam eden MasterChef Türkiye'de finale yaklaşıyoruz. Yarışmacılar bu akşamdan sonra 7 kişi kalacaklar. Bu hafta eleme potasına giren 4. isim de belli oldu. Şirin, Alper ve Erim'den sonra Eda da eleme potasında yerini aldı. Veda gecesinin fragmanı yayınlandı. İzleyenler yaşananları görünce heyecan tavan yaptı. İşte o anlar...