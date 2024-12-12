Çocuklar Duymasın'daki Haluk'un Gerçek Yüzünü Çocukluğumuzda Görememişiz!

2002 yılında yayınlanan efsane dizi Çocuklar Duymasın uzun süre izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Hala dönüp dolaşıp izleyenlerimiz bile vardır. Ancak küçükken her ne kadar Meltem'in garip istekleri olduğunu düşünsek de şimdi dönüp bakınca sanırım Haluk'u pek de tanıyamamışız. Diziden bir sahne Meltem'in haklılığını bir kez daha kanıtladı. İşte sosyal medyada kullanıcıların yorum yağdırdığı o sahne...