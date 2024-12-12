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Çocuklar Duymasın'daki Haluk'un Gerçek Yüzünü Çocukluğumuzda Görememişiz!

Çocuklar Duymasın'daki Haluk'un Gerçek Yüzünü Çocukluğumuzda Görememişiz!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.12.2024 - 22:25

2002 yılında yayınlanan efsane dizi Çocuklar Duymasın uzun süre izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Hala dönüp dolaşıp izleyenlerimiz bile vardır. Ancak küçükken her ne kadar Meltem'in garip istekleri olduğunu düşünsek de şimdi dönüp bakınca sanırım Haluk'u pek de tanıyamamışız. Diziden bir sahne Meltem'in haklılığını bir kez daha kanıtladı. İşte sosyal medyada kullanıcıların yorum yağdırdığı o sahne...

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Çocukluğumuzun unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın'daki bir sahne yeniden gündem oldu.

Çocukluğumuzun unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın'daki bir sahne yeniden gündem oldu.

Çocuklar Duymasın'da en eğlenceli anlar Haluk ve Meltem'in bir sebeple kavgaya tutuştuğu anlardı. Ancak bu tartışmalar zaman zaman hüzünlü bitebiliyordu.

Çocuklar Duymasın'da en eğlenceli anlar Haluk ve Meltem'in bir sebeple kavgaya tutuştuğu anlardı. Ancak bu tartışmalar zaman zaman hüzünlü bitebiliyordu.

İzlerken genellikle Meltem'in saçma istekleri yüzünden Haluk'u çıldırttığını düşünürdük. Haluk, sanki hiç problem çıkarmayan kendi halinde bir karakter gibiydi.

İzlerken genellikle Meltem'in saçma istekleri yüzünden Haluk'u çıldırttığını düşünürdük. Haluk, sanki hiç problem çıkarmayan kendi halinde bir karakter gibiydi.

Belli ki o zamanlar gerçeği görememişiz. Diziden bir sahne sosyal medyada yeniden paylaşılınca izleyenler "Meltem haklıymış." yazmaya başladı.

Belli ki o zamanlar gerçeği görememişiz. Diziden bir sahne sosyal medyada yeniden paylaşılınca izleyenler "Meltem haklıymış." yazmaya başladı.

Bakalım siz izleyince ne diyeceksiniz? Sizce bu ilişkide Meltem mi, Haluk mu haklıydı?

Bakalım siz izleyince ne diyeceksiniz? Sizce bu ilişkide Meltem mi, Haluk mu haklıydı?
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İşte o sahne:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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