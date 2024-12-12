"Yuvaya Doğru": TRT'de Bir İzdivaç Programı Yayınlanacak Olsa Nasıl Olurdu?
Bildiğiniz üzere ülkemizde evlilik programları RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından getirilen düzenlemelerle fiilen yasaklandı. 2017 yılında yapılan değişiklikle, bu tür programların toplumsal değerlere zarar verdiği ve halktan yoğun şikayetler aldığı gerekçesiyle yayınlanması engellendi.
Ancak yabancı ülkelerde bizim şimdi geriye dönüp hatırlayınca epey güldüğümüz evlilik programları yayınlanmaya devam ediyor. Hatta Sina Koloğlu Oda TV'deki yazısında Danimarka'da devlet televizyonu DR'nin Kanal 1'de yeni bir izdivaç programı yayınladığından bahsetti. Üstelik reyting rekorları kırdığını belirtti. Ve 'TRT'de olsa nasıl olurdu?' diye sordu.
Biz de yapay zeka ile konu hakkında beyin fırtınası yaptık. Bakın, TRT'de yayınlanacak bir izdivaç programı nasıl olabilir? Siz de aklınıza gelenleri yorumlarda bize yazın.
TRT’de, RTÜK kuralları ve Türkiye’nin toplumsal yapısı göz önüne alındığında bir evlilik programı yayınlanacak olsaydı, ismi "Yuvaya Doğru" olabilirdi.
Program, o bildiğimiz çalgılı çengili formatlar gibi eğlence veya reyting odaklı bir yapım olmaktan ziyade, bilimsel temellere dayalı bir “eşleşme ve uyum” süreci üzerine kurulu olurdu.
Amaç kesinlikle, katılımcıların evlilik gibi ciddi bir bağ kurmadan önce kendilerini ve birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlamak olabilirdi.
Kadroda muhakkak psikologlar, aile terapistleri, ilahiyat uzmanları, sosyologlar ve iletişim uzmanları bulunmalı. Evliliğin ve aile yapısının gerekliliklerini anlatmak, aynı zamanda izleyiciye de bilgi vermek hedeflenirdi.
Başvuranlar bir dizi kişilik testi ve mülakattan geçirilebilir. Reyting kaygısından ziyade ekrana ciddi evlilik niyeti olan bireyler çıkarılırdı.
Uzman kadronun yönlendirmeleriyle ilerleyen programda ilk buluşma ailelerin katılımıyla olabilir. Çiftler bir dizi atölye çalışmasına katılır (iletişim, empati, problem çözme vb.). Program boyunca dini, kültürel ve kişisel değerler üzerine konuşmalar yapılır.
Alışkın olduğumuz izdivaç programı sunumunun dışında bir moderatörlük de olacağı kesin. Program, TRT’nin kamu hizmeti anlayışına uygun olarak, ciddi ve eğitici bir tonla hazırlanırdı.
Elbette, programda tartışma veya dramatik unsurlardan uzak durulurdu. Yani, toplumda daha az tartışma yaratacak ve daha ciddi bir format karşımıza çıkardı.
Sizce programın sunucusu kim olurdu? Bu programı izler miydiniz? Yorumlarda buluşalım...
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