"Yuvaya Doğru": TRT'de Bir İzdivaç Programı Yayınlanacak Olsa Nasıl Olurdu?

Bildiğiniz üzere ülkemizde evlilik programları RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından getirilen düzenlemelerle fiilen yasaklandı. 2017 yılında yapılan değişiklikle, bu tür programların toplumsal değerlere zarar verdiği ve halktan yoğun şikayetler aldığı gerekçesiyle yayınlanması engellendi.

Ancak yabancı ülkelerde bizim şimdi geriye dönüp hatırlayınca epey güldüğümüz evlilik programları yayınlanmaya devam ediyor. Hatta Sina Koloğlu Oda TV'deki yazısında Danimarka'da devlet televizyonu DR'nin Kanal 1'de yeni bir izdivaç programı yayınladığından bahsetti. Üstelik reyting rekorları kırdığını belirtti. Ve 'TRT'de olsa nasıl olurdu?' diye sordu.

Biz de yapay zeka ile konu hakkında beyin fırtınası yaptık. Bakın, TRT'de yayınlanacak bir izdivaç programı nasıl olabilir? Siz de aklınıza gelenleri yorumlarda bize yazın.