Çifte Vatandaşlığa Geçen 62 Yaşındaki Vatandaş, Jandarma Kontrolünde Asker Kaçağı Olduğunu Öğrendi

Duisburg’da eğitimini tamamladıktan sonra mali danışman olarak çalışan Metan, bu yaz yeniden Türk vatandaşlığına geçince emeklilik döneminde bambaşka bir sürprizle karşılaştı.

Jandarma Kontrolünde Ortaya Çıktı

Yaklaşık üç hafta önce araçla seyir halindeyken jandarma ekiplerince durdurulan Metan, kimlik kontrolü sırasında sistemde “asker kaçağı” olarak göründüğünü öğrendi. Bunun üzerine askerlik şubesine giden Metan’a Ordu Devlet Hastanesi’nde sağlık kuruluna sevk edildiğine dair tebligat verildi.

“Gider derlerse giderim, vatan görevinden kaçmam”

Metan, süreci sakin bir şekilde takip ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Eğer ‘askere gideceksin’ denilirse giderim, benim için sorun yok. Vatanımı seviyorum, görevim neyse yaparım. Sağlıkla ilgili bazı problemlerim var, heyetin değerlendirmesini bekliyorum. Elverişsiz raporu verilirse zaten konu kapanacak ama ‘gideceksin’ denirse aslan gibi giderim.”

62 yaşındaki Ali Osman Metan’ın askerlik durumuna ilişkin kesin karar, sağlık heyetinden çıkacak raporla netleşecek.