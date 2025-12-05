Çifte Vatandaşlığa Geçen 62 Yaşındaki Vatandaş, Jandarma Kontrolünde Asker Kaçağı Olduğunu Öğrendi
Almanya’da uzun yıllardır yaşayan 62 yaşındaki Ali Osman Metan, bu yaz yeniden Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Ordu’nun Korgan ilçesi nüfusuna kayıtlı Metan, rutin bir jandarma kontrolünde kimlik sorgulaması yapıldığı sırada sistemde “asker kaçağı” olarak göründüğünü öğrendi. Üç çocuk babası ve beş torun sahibi Metan’ın askerlikle ilgili durumu, sevk edildiği sağlık heyetinden çıkacak raporla netleşecek.
Kaynak: İHA
Ordu’nun Korgan ilçesi nüfusuna kayıtlı, 17 yaşından beri Almanya’da yaşayan 62 yaşındaki Ali Osman Metan, yıllar sonra yeniden Türk vatandaşlığına geçince hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.
Genç yaşta Almanya’ya yerleşen, 3 çocuk babası ve 5 torun sahibi Metan, 1988’de İçişleri Bakanlığı izniyle Türk vatandaşlığından çıkarak Alman vatandaşı olmuştu.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
