Çifte Vatandaşlığa Geçen 62 Yaşındaki Vatandaş, Jandarma Kontrolünde Asker Kaçağı Olduğunu Öğrendi

Çifte Vatandaşlığa Geçen 62 Yaşındaki Vatandaş, Jandarma Kontrolünde Asker Kaçağı Olduğunu Öğrendi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.12.2025 - 14:23

Almanya’da uzun yıllardır yaşayan 62 yaşındaki Ali Osman Metan, bu yaz yeniden Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Ordu’nun Korgan ilçesi nüfusuna kayıtlı Metan, rutin bir jandarma kontrolünde kimlik sorgulaması yapıldığı sırada sistemde “asker kaçağı” olarak göründüğünü öğrendi. Üç çocuk babası ve beş torun sahibi Metan’ın askerlikle ilgili durumu, sevk edildiği sağlık heyetinden çıkacak raporla netleşecek.

Kaynak: İHA

Ordu’nun Korgan ilçesi nüfusuna kayıtlı, 17 yaşından beri Almanya’da yaşayan 62 yaşındaki Ali Osman Metan, yıllar sonra yeniden Türk vatandaşlığına geçince hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

Ordu’nun Korgan ilçesi nüfusuna kayıtlı, 17 yaşından beri Almanya’da yaşayan 62 yaşındaki Ali Osman Metan, yıllar sonra yeniden Türk vatandaşlığına geçince hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

İHA'nın haberine göre, Çifte vatandaşlık işlemlerinin ardından Türkiye’de asker kaçağı olarak göründüğünü, rutin bir jandarma kontrolünde öğrendi. Askerliğe elverişli olup olmadığı ise gireceği sağlık heyetinin vereceği raporla kesinleşecek.

Genç yaşta Almanya’ya yerleşen, 3 çocuk babası ve 5 torun sahibi Metan, 1988’de İçişleri Bakanlığı izniyle Türk vatandaşlığından çıkarak Alman vatandaşı olmuştu.

Genç yaşta Almanya’ya yerleşen, 3 çocuk babası ve 5 torun sahibi Metan, 1988’de İçişleri Bakanlığı izniyle Türk vatandaşlığından çıkarak Alman vatandaşı olmuştu.

Duisburg’da eğitimini tamamladıktan sonra mali danışman olarak çalışan Metan, bu yaz yeniden Türk vatandaşlığına geçince emeklilik döneminde bambaşka bir sürprizle karşılaştı.

Jandarma Kontrolünde Ortaya Çıktı

Yaklaşık üç hafta önce araçla seyir halindeyken jandarma ekiplerince durdurulan Metan, kimlik kontrolü sırasında sistemde “asker kaçağı” olarak göründüğünü öğrendi. Bunun üzerine askerlik şubesine giden Metan’a Ordu Devlet Hastanesi’nde sağlık kuruluna sevk edildiğine dair tebligat verildi.

“Gider derlerse giderim, vatan görevinden kaçmam”

Metan, süreci sakin bir şekilde takip ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Eğer ‘askere gideceksin’ denilirse giderim, benim için sorun yok. Vatanımı seviyorum, görevim neyse yaparım. Sağlıkla ilgili bazı problemlerim var, heyetin değerlendirmesini bekliyorum. Elverişsiz raporu verilirse zaten konu kapanacak ama ‘gideceksin’ denirse aslan gibi giderim.”

62 yaşındaki Ali Osman Metan’ın askerlik durumuna ilişkin kesin karar, sağlık heyetinden çıkacak raporla netleşecek.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
