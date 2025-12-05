79 Kilo Verdi, Hayatı Değişti: Büyük Dönüşüm Sonrası Eşini Bile Kıskandıran Kadın O Süreci Anlattı
ABD’de yaşayan iki çocuk annesi Samantha, yaklaşık 79 kilo vererek hem görünümünü hem de yaşam tarzını baştan aşağı değiştirdi. Sağlıklı bir rutine geçmesi, sosyal hayatının canlanması ve kendine güveninin artması ise beklenmedik bir etki yarattı: Eşi Dave, bu hızlı dönüşüm karşısında zaman zaman kendini geri planda kaldığını hissediyor. Samantha ise bu sürecin yalnızca fiziksel değil, ilişkileri de derinden etkileyen bir yolculuk olduğunu söyleyerek yaşadıklarını samimiyetle paylaştı.
ABD’de yaşayan iki çocuk annesi Samantha, yaklaşık 79 kg vererek hayatının en büyük dönüşümünü yaşadı.
Kilo kaybıyla birlikte kendine güvenen, daha sosyal ve daha aktif birine dönüşmesi ise eşi Dave’i zaman zaman zorladı.
Samantha yıllarca sağlıksız alışkanlıklarla mücadele etmişti.
Bugün Samantha kendisini "en iyi halinde” olarak tanımlıyor.
