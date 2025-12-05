onedio
79 Kilo Verdi, Hayatı Değişti: Büyük Dönüşüm Sonrası Eşini Bile Kıskandıran Kadın O Süreci Anlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.12.2025 - 13:25

ABD’de yaşayan iki çocuk annesi Samantha, yaklaşık 79 kilo vererek hem görünümünü hem de yaşam tarzını baştan aşağı değiştirdi. Sağlıklı bir rutine geçmesi, sosyal hayatının canlanması ve kendine güveninin artması ise beklenmedik bir etki yarattı: Eşi Dave, bu hızlı dönüşüm karşısında zaman zaman kendini geri planda kaldığını hissediyor. Samantha ise bu sürecin yalnızca fiziksel değil, ilişkileri de derinden etkileyen bir yolculuk olduğunu söyleyerek yaşadıklarını samimiyetle paylaştı.

ABD’de yaşayan iki çocuk annesi Samantha, yaklaşık 79 kg vererek hayatının en büyük dönüşümünü yaşadı.

Kullandığı iştah düzenleyici tedavi sayesinde “gıda takıntısı” tamamen azaldı, sağlıklı bir rutine geçti ve üç yıl içinde 147 kg’dan 68 kg’a kadar düştü.

Kilo kaybıyla birlikte kendine güvenen, daha sosyal ve daha aktif birine dönüşmesi ise eşi Dave’i zaman zaman zorladı.

42 yaşındaki Dave, eşinin artık daha çok dışarı çıkması ve yeni arkadaşlar edinmesi nedeniyle kendini “yerinde sayıyormuş gibi” hissettiğini söyledi. Samantha da bu büyük değişimin ilişkilerde duygusal dalgalanmalar yaratabileceğini kabul ediyor:

“Biri böyle bir süreçten geçerken partnerin kendini yetersiz hissetmesi çok normal.”

Samantha yıllarca sağlıksız alışkanlıklarla mücadele etmişti.

Günü çoğu zaman yemek yemeden geçirip akşam tek bir büyük öğünle kendini dolduruyor, sık sık hazır yemeklere yöneliyordu. Tedavi sonrası ise protein ağırlıklı beslenmeye geçti; sabahlarını evde hazırladığı protein kahvesiyle başlatıyor, öğünlerde daha dengeli seçimler yapıyor.

Bugün Samantha kendisini "en iyi halinde” olarak tanımlıyor.

Kullandığı tedavinin bazı yan etkileri olabileceğini de hatırlatıyor: Özellikle başlangıç döneminde mide bulantısı, kusma, ishal, kabızlık, karın rahatsızlığı ve iştah azalması en sık görülen etkiler arasında. Nadiren pankreas iltihabı gibi daha ciddi sorunlar ortaya çıkabildiği için uzman kontrolü şart.

