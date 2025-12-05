onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzmanlardan Uyarı: Buzlanma Gelmeden Evinizin Önüne Deterjan Karışımı Dökün

Uzmanlardan Uyarı: Buzlanma Gelmeden Evinizin Önüne Deterjan Karışımı Dökün

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.12.2025 - 10:37

İngiltere’de hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru sıfırın altına düşmesi beklenirken uzmanlar ev sahiplerine basit ama etkili bir önlem almaları çağrısında bulundu. Genellikle buzlanmaya karşı ilk akla gelen yöntem tuz olurken, uzmanlara göre bu defa çok daha pratik ve yüzeye zarar vermeyen farklı bir karışım öne çıkıyor. Su, alkol ve bir miktar bulaşık deterjanından oluşan bu karışımın buzlanma başlamadan önce uygulanması halinde yüzeyleri saniyeler içinde güvenli hâle getirdiği belirtiliyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/ga...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiltere’de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

İngiltere’de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

Bu durum karşısında uzmanlar, ev sahiplerine yollara ve kaldırımlara basit ama etkili bir önlem almalarını tavsiye etti.

Genellikle dondurucu havalarda yollarda kaymayı önlemek için kaya tuzu kullanılır. Ancak uzmanlar, tuzun beyaz lekeler bırakabileceğini, beton ve dekoratif yüzeyleri aşındırabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, yüzeye zarar vermeyen alternatif yöntemler gündemde.

Araba yolları uzmanı Bill Jarvis, ev sahiplerinin don olaylarını gördüklerinde genellikle tuza yöneldiğini söylüyor.

“Tuz, araçlar ve ayakkabılar için zararlı olabiliyor; bitkilere ve yaban hayatına da olumsuz etkisi var” diyor.

Jarvis, bunun yerine su, izopropil alkol ve bulaşık deterjanından oluşan basit bir karışımı öneriyor. Uzman, bu yöntemin özellikle ilk don başlamadan önce uygulanması gerektiğini vurguluyor:

  • 2 ölçek su

  • 1 ölçek izopropil alkol

  • Bir miktar bulaşık deterjanı

Tüm malzemeleri sprey şişesinde karıştırıp çalkalayın ve buzlu yüzeylere uygulayın. Jarvis’e göre bu karışım saniyeler içinde etkisini gösteriyor, yüzeyi güvenle yürünebilir hale getiriyor ve araba yoluna zarar vermiyor. Hatta dekoratif veya kaplamalı yüzeylerde bile gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın