Uzmanlardan Uyarı: Buzlanma Gelmeden Evinizin Önüne Deterjan Karışımı Dökün
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/ga...
İngiltere’de hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru sıfırın altına düşmesi beklenirken uzmanlar ev sahiplerine basit ama etkili bir önlem almaları çağrısında bulundu. Genellikle buzlanmaya karşı ilk akla gelen yöntem tuz olurken, uzmanlara göre bu defa çok daha pratik ve yüzeye zarar vermeyen farklı bir karışım öne çıkıyor. Su, alkol ve bir miktar bulaşık deterjanından oluşan bu karışımın buzlanma başlamadan önce uygulanması halinde yüzeyleri saniyeler içinde güvenli hâle getirdiği belirtiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere’de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araba yolları uzmanı Bill Jarvis, ev sahiplerinin don olaylarını gördüklerinde genellikle tuza yöneldiğini söylüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın