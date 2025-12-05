Uzmanlardan Uyarı: Buzlanma Gelmeden Evinizin Önüne Deterjan Karışımı Dökün

“Tuz, araçlar ve ayakkabılar için zararlı olabiliyor; bitkilere ve yaban hayatına da olumsuz etkisi var” diyor.

Jarvis, bunun yerine su, izopropil alkol ve bulaşık deterjanından oluşan basit bir karışımı öneriyor. Uzman, bu yöntemin özellikle ilk don başlamadan önce uygulanması gerektiğini vurguluyor:

2 ölçek su

1 ölçek izopropil alkol

Bir miktar bulaşık deterjanı

Tüm malzemeleri sprey şişesinde karıştırıp çalkalayın ve buzlu yüzeylere uygulayın. Jarvis’e göre bu karışım saniyeler içinde etkisini gösteriyor, yüzeyi güvenle yürünebilir hale getiriyor ve araba yoluna zarar vermiyor. Hatta dekoratif veya kaplamalı yüzeylerde bile gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor.