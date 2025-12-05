onedio
Bir Gayrimenkul Danışmanı, Asla Ev Alınmaması Gereken 6 Yeri Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
05.12.2025 - 14:44

Bir gayrimenkul ve yatırım danışmanının asla ev alınmayacak yerler listesi sosyal medyada gündem oldu. Danışman, belirli bölgelerin hem yatırım hem de yaşam kalitesi açısından ciddi risk taşıdığını söyledi. Oto yıkamacı yanları, otoyol kenarları, süpermarket üstleri ve düğün salonu civarlarını listenin başına koydu.

İşte detaylar…

Kaynak

Ev fiyatlarının yükseldiği, kiraların hız kesmeden arttığı bu dönemde, doğru lokasyon seçimi her zamankinden daha önemli hale geldi.

Sosyal medyada paylaşım yapan bir gayrimenkul ve yatırım danışmanı, 'Asla ev alınmayacak yerler' listesini açıklayınca sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Danışmana göre bu bölgeler ciddi dezavantaj taşıyor:

Listenin başında oto yıkamacı yanları, üzerleri veya çevresi bulunuyor. İkinci sıradaysa otoyol kenarı veya viyadük altı daireler yer alıyor. Danışmanın listesinde üçüncü sırada süpermarket üstleri, dördüncü sırada ise düğün salonu yakınları bulunuyor. Beşinci maddede okul cepheli daireler, altıncı maddede ise pazar kurulan sokaklar var.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
