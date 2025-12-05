Hayko Cepkin'in Sahnede Tercih Ettiği File Çorap Kombini Dillere Fena Düştü
Kendine has tarzı, enerjisiyle Türkiye’de ayrı bir yere sahip olan Hayko Cepkin, müzik kariyeri kadar sahnedeki cesur seçimleriyle de konuşulmaya devam ediyor. Konserlerinde tercih ettiği ilginç sahne kostümleriyle sık sık gündem olan Hayko Cepkin, bu kez sahnede giydiği file çorap kombini ile sosyal medyada olay oldu.
Kaynak: Mega Mag
Genelde gözlerden uzak, sade bir yaşam süren ünlü sanatçı Hayko Cepkin, sahneye çıktığında ise tam tersine oldukça iddialı bir görüntü sergiliyor.
Bu kez de yine bir konserinde tercih ettiği file çoraplı kombiniyle sosyal medyada çok konuşuldu:
