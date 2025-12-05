onedio
Hayko Cepkin'in Sahnede Tercih Ettiği File Çorap Kombini Dillere Fena Düştü

Hayko Cepkin'in Sahnede Tercih Ettiği File Çorap Kombini Dillere Fena Düştü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.12.2025 - 13:54

Kendine has tarzı, enerjisiyle Türkiye’de ayrı bir yere sahip olan Hayko Cepkin, müzik kariyeri kadar sahnedeki cesur seçimleriyle de konuşulmaya devam ediyor. Konserlerinde tercih ettiği ilginç sahne kostümleriyle sık sık gündem olan Hayko Cepkin, bu kez sahnede giydiği file çorap kombini ile sosyal medyada olay oldu. 

Buyrun birlikte bakalım 👇

Kaynak: Mega Mag

Genelde gözlerden uzak, sade bir yaşam süren ünlü sanatçı Hayko Cepkin, sahneye çıktığında ise tam tersine oldukça iddialı bir görüntü sergiliyor.

Genelde gözlerden uzak, sade bir yaşam süren ünlü sanatçı Hayko Cepkin, sahneye çıktığında ise tam tersine oldukça iddialı bir görüntü sergiliyor.

Hatırlarsınız, geçtiğimiz aylarda İzmir’de verdiği konserde pelerin detaylı, kemerli ve balerin taytını andıran ilginç kombini uzun süre sosyal medyanın dilinden düşmemişti.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu kez de yine bir konserinde tercih ettiği file çoraplı kombiniyle sosyal medyada çok konuşuldu:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
