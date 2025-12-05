Hayko Cepkin'in Sahnede Tercih Ettiği File Çorap Kombini Dillere Fena Düştü

Kendine has tarzı, enerjisiyle Türkiye’de ayrı bir yere sahip olan Hayko Cepkin, müzik kariyeri kadar sahnedeki cesur seçimleriyle de konuşulmaya devam ediyor. Konserlerinde tercih ettiği ilginç sahne kostümleriyle sık sık gündem olan Hayko Cepkin, bu kez sahnede giydiği file çorap kombini ile sosyal medyada olay oldu.

Buyrun birlikte bakalım 👇

Kaynak: Mega Mag