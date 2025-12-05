onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tarık Mengüç'ün Oğlu Baran İçin Organize Ettiği Bol Göbek Atmalı Asker Eğlencesi Gündem Oldu

Tarık Mengüç'ün Oğlu Baran İçin Organize Ettiği Bol Göbek Atmalı Asker Eğlencesi Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.12.2025 - 12:59

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, rapçi oğlu Baran Mengüç’ü askerlik görevine uğurlarken Kuştepe sokaklarını adeta şenlik alanına çevirdi. Eğlenceli törende müzik hiç susmadı. Tarık Mengüç’ün oğlu için düzenlediği coşkulu asker uğurlaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Şakşuka" şarkısıyla tanınan Tarık Mengüç, şimdilerde roman havası denince akla gelen isimlerden biri.

"Şakşuka" şarkısıyla tanınan Tarık Mengüç, şimdilerde roman havası denince akla gelen isimlerden biri.

Ünlü şarkıcının oğlu Baran Mengüç de babası gibi sahnelerde olan, kendi tarzını rap ile oluşturan genç bir isim. Baran Mengüç için, askerlik görevine teslim olmadan önce Kuştepe’de geleneksel bir asker eğlencesi düzenlendi.

Eğlencede müzik hiç durmadı; hem Baran Mengüç hem de babası Tarık Mengüç göbek atıp doyasıya oynadı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın