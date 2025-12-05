Güllü'nün Ölümünde Kritik Kamera Kaydı: Komşusu İlk Kez Açıkladı!

26 Eylül gecesi arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü, kızı Tuğyan Ülkem ve arkadaşı Sultan ile evde vakit geçirirken altıncı kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. O günden bu yana olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğu hala tartışılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Tuğyan Ülkem Gülter ile o gece evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun yurt dışına kaçma planı yaptığına dair bir ses kaydı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu kayıtta Tuğyan’ın, 'Sen Fransa’ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla Fransa’ya gidebiliriz. Bir de Gürcistan hakkımız var hala' dediği öne sürülmüş, avukatları ise 'Gerekli açıklamaları ilerleyen günlerde yapacağız' demişti.