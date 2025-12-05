onedio
Güllü'nün Ölümünde Kritik Kamera Kaydı: Komşusu İlk Kez Açıkladı!

Gülistan Başköy
05.12.2025 - 09:35

Güllü’nün sır ölümü sonrası başlatılan soruşturma sürerken, ortaya atılan yeni bir iddia gündemi sarstı. İsmini vermek istemeyen bir komşu, ünlü şarkıcının itilme anının kendi güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini öne sürdü. Komşu, 'Görüntüleri emniyetle paylaşacağım, artık bu olay çözülsün' diyerek süreci bambaşka bir noktaya taşıdı. 

İşte merakla beklenen o iddianın detayları…

Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümünden sonra başlatılan soruşturma her geçen gün yeni iddialarla derinleşerek sürüyor.

26 Eylül gecesi arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü, kızı Tuğyan Ülkem ve arkadaşı Sultan ile evde vakit geçirirken altıncı kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. O günden bu yana olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğu hala tartışılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Tuğyan Ülkem Gülter ile o gece evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun yurt dışına kaçma planı yaptığına dair bir ses kaydı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu kayıtta Tuğyan’ın, 'Sen Fransa’ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla Fransa’ya gidebiliriz. Bir de Gürcistan hakkımız var hala' dediği öne sürülmüş, avukatları ise 'Gerekli açıklamaları ilerleyen günlerde yapacağız' demişti.

Tam bu iddialar konuşulurken yeni görüntüler de ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Sevilay Yılman, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşmış ve Show TV’de yayınlanan Ela Rumeysa ile Bu Sabah programında görüntüler ilk kez paylaşılmıştı. Bu görüntülerde Güllü’nün evinden gelen bağrışmalar ile yere düşme sesi arasında 7 saniyelik fark olduğu ortaya çıkmıştı. Programa katılan Adli Mimarlık Uzmanı Hakan İzgi, bunun mümkün olmadığını belirterek, 'Altıncı kattan düşme süresi 1.5-2 saniyedir. 7 saniyelik boşluk ciddi bir mücadele ihtimalini gösteriyor. Bu çok önemli bir delil' demişti.

Bu kez ortaya çıkan yeni iddia ise tartışmaları bambaşka bir boyuta taşıdı.

İsmini vermek istemeyen bir komşu, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

'Normalde Balıkesir’de yaşıyorum, Çınarcık’ta yazlığım var. Kendi daireme kamera taktırmıştım. Şüpheler artınca kayıtları incelemek istedim. Kamera kayıtlarına baktığımda Güllü’nün itilme anını kameramın kaydettiğini gördüm. Emniyete vereceğim. Artık bu olay çözülsün.'

