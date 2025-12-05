Güllü'nün Ölümünde Kritik Kamera Kaydı: Komşusu İlk Kez Açıkladı!
Güllü’nün sır ölümü sonrası başlatılan soruşturma sürerken, ortaya atılan yeni bir iddia gündemi sarstı. İsmini vermek istemeyen bir komşu, ünlü şarkıcının itilme anının kendi güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini öne sürdü. Komşu, 'Görüntüleri emniyetle paylaşacağım, artık bu olay çözülsün' diyerek süreci bambaşka bir noktaya taşıdı.
İşte merakla beklenen o iddianın detayları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümünden sonra başlatılan soruşturma her geçen gün yeni iddialarla derinleşerek sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tam bu iddialar konuşulurken yeni görüntüler de ortaya çıkmıştı.
Bu kez ortaya çıkan yeni iddia ise tartışmaları bambaşka bir boyuta taşıdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın