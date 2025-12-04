onedio
7 Saniyelik Şüphe: Güllü'nün Ölümüne Dair Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
04.12.2025 - 16:21

Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. SHOW TV’de yayınlanan Ela Rumeysa ile Bu Sabah programında güvenlik kamerası kayıtları görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Güllü’nün evinden gelen bağrışmalar ile düşme sesi arasındaki 7 saniyelik farka dikkat çeken Adli Mimarlık Uzman Hakan İzgi bu farkın normal olmadığını iddia etti.

İşte detaylar!

Kaynak: Ela Rumeysa ile Bu Sabah

26 Eylül gecesi Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma hala tüm sıcaklığıyla devam ediyor.

Olayla ilgili her gün yeni bir iddianın ortaya atıldığı süreçte, son olarak geçtiğimiz gün yeni ses kayıtları ortaya çıkmıştı. İddiaya göre ses kaydında Tuğyan Ülkem ile Güllü'nün hayatını kaybettiği gün evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu arasında yurtdışına kaçma planı konuşuluyordu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu kez yeni görüntüler ve detaylar ortaya çıktı.

