7 Saniyelik Şüphe: Güllü'nün Ölümüne Dair Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı!
Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. SHOW TV’de yayınlanan Ela Rumeysa ile Bu Sabah programında güvenlik kamerası kayıtları görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Güllü’nün evinden gelen bağrışmalar ile düşme sesi arasındaki 7 saniyelik farka dikkat çeken Adli Mimarlık Uzman Hakan İzgi bu farkın normal olmadığını iddia etti.
İşte detaylar!
Kaynak: Ela Rumeysa ile Bu Sabah
26 Eylül gecesi Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma hala tüm sıcaklığıyla devam ediyor.
Bu kez yeni görüntüler ve detaylar ortaya çıktı.
