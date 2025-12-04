Şeyma Subaşı, Kızı Melisa Ilıcalı ile Anne-Kız Konseptli Video Yayınladı

Subaşı, bu kez kızı Melisa Ilıcalı ile çektiği samimi ev videosuyla sosyal medyanın odağına oturdu. Anne-kızın doğal hallerini yansıttığı video kısa sürede gündem oldu. Videoda Subaşı, Melisa'ya 'Bir konsept bulsak konuşsak. YouTube’da ya da burada sohbet etsek. Sen küçükken böyle yapardık, bana makyaj yapardın. Melisa senin fanların varmış, seni izlemek istiyorlar.' diyerek birlikte video içerik üretme teklifinde bulundu.