Şeyma Subaşı, Kızı Melisa Ilıcalı ile Anne-Kız Konseptli Video Yayınladı

Gülistan Başköy
04.12.2025 - 12:07

Şeyma Subaşı bu kez sosyal medyada kızı Melisa ile çektiği samimi ve eğlenceli videoyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Anne-kızın evde yaptıkları sohbet, takipçiler tarafından kısa sürede gündem oldu. Subaşı, kızına 'Melisa'nın fanların varmış, seni izlemek istiyorlar' diyerek bir teklifinde bulundu.

Sosyal medyada paylaştığı renkli hayatı, moda tercihleri ve seyahatleriyle sık sık gündem olan Şeyma Subaşı'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Subaşı, bu kez kızı Melisa Ilıcalı ile çektiği samimi ev videosuyla sosyal medyanın odağına oturdu.  Anne-kızın doğal hallerini yansıttığı video kısa sürede gündem oldu. Videoda Subaşı, Melisa'ya 'Bir konsept bulsak konuşsak. YouTube’da ya da burada sohbet etsek. Sen küçükken böyle yapardık, bana makyaj yapardın. Melisa senin fanların varmış, seni izlemek istiyorlar.' diyerek birlikte video içerik üretme teklifinde bulundu.

İşte o anlar:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
