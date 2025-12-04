Nilgün Belgün Kaynanasının Kahvesine Tükürdüğünü İtiraf Etti
Oyunculuğu kadar eğlenceli yönüyle de tanınan Nilgün Belgün, bu kez Berfu Yenenler’in programında yaptığı itirafla sosyal medyayı salladı. Belgün, yıllar önce kayınvalidesinin kahvesine tükürdüğünü söyleyerek hem şaşırttı hem de güldürdü. Belgün, bu davranışına neden olan olayları da anlattı.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eğlenceli formatı ve renkli konuklarıyla dikkat çeken Berfu Yenenler’in Talk Show programının son bölümüne Nilgün Belgün konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belgün, evliliği döneminde yaşadığı komik ama aynı zamanda sinir bozucu bir olayı şöyle anlattı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bahsettiği kayınvalide de sanırım Ayten Alpman..