onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Nilgün Belgün Kaynanasının Kahvesine Tükürdüğünü İtiraf Etti

Nilgün Belgün Kaynanasının Kahvesine Tükürdüğünü İtiraf Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.12.2025 - 10:08

Oyunculuğu kadar eğlenceli yönüyle de tanınan Nilgün Belgün, bu kez Berfu Yenenler’in programında yaptığı itirafla sosyal medyayı salladı. Belgün, yıllar önce kayınvalidesinin kahvesine tükürdüğünü söyleyerek hem şaşırttı hem de güldürdü. Belgün, bu davranışına neden olan olayları da anlattı.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eğlenceli formatı ve renkli konuklarıyla dikkat çeken Berfu Yenenler’in Talk Show programının son bölümüne Nilgün Belgün konuk oldu.

Eğlenceli formatı ve renkli konuklarıyla dikkat çeken Berfu Yenenler’in Talk Show programının son bölümüne Nilgün Belgün konuk oldu.

Bildiğiniz gibi Nilgün Belgün sosyal medyada da oldukça aktif. Hatta geçtiğimiz günlerde yapay zeka ile Brad Pitt’le yan yana bir fotoğraf hazırlayıp 'En sonunda tanıştık ve yakıştık! Yapay zeka sen nelere kadirsin. Eğlenceyi, gülmeyi, muzırlığı çok seviyorum; yapacak bir şey yok.' notuyla paylaşmış, mizahi yönüyle yine gündem olmuştu. Hem enerjisi hem de neşeli tavrıyla tanınan ünlü oyuncu, bu kez yıllar önce yaşadığı bir olayı itiraf ederek herkesi şaşkına çevirdi.

Belgün, evliliği döneminde yaşadığı komik ama aynı zamanda sinir bozucu bir olayı şöyle anlattı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
belladonna

bahsettiği kayınvalide de sanırım Ayten Alpman..