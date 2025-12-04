Nilgün Belgün Kaynanasının Kahvesine Tükürdüğünü İtiraf Etti

Bildiğiniz gibi Nilgün Belgün sosyal medyada da oldukça aktif. Hatta geçtiğimiz günlerde yapay zeka ile Brad Pitt’le yan yana bir fotoğraf hazırlayıp 'En sonunda tanıştık ve yakıştık! Yapay zeka sen nelere kadirsin. Eğlenceyi, gülmeyi, muzırlığı çok seviyorum; yapacak bir şey yok.' notuyla paylaşmış, mizahi yönüyle yine gündem olmuştu. Hem enerjisi hem de neşeli tavrıyla tanınan ünlü oyuncu, bu kez yıllar önce yaşadığı bir olayı itiraf ederek herkesi şaşkına çevirdi.