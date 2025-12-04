Ali Atay, Sekizinci Aile'de Oğlu Fiko'nun Bestesini Kullandığını İtiraf Etti
Disney+’ın yeni dizisi Sekizinci Aile'nin geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme’de yapılan gala gecesi, Hazal Kaya ve Melisa Döngel’in 'yer kapmaca' görüntülerinden tutun da Hazal Kaya’nın yepyeni diş estetiğine kadar birçok olaya sahne olmuştu. Altı yıllık evliliklerinde ilk kez aynı projede yer alan Hazal Kaya ve Ali Atay’ın mutluluğu da galaya damga vurmuş, çift çocukları Süreyya Leyla ve Fikret Ali ile uzun zaman sonra ilk kez maaile görünmüştü. Bu kez asıl bomba, Ali Atay’ın final bölümüne dair yaptığı açıklamayla patladı. Meğer dizinin final sahnesinde çalan şarkı, oğulları Fikret Ali’nin bestesiymiş.
İşte o açıklama…
Disney’in iddialı yapımlarından Sekizinci Aile, hem oyuncu kadrosu hem de entrika dolu hikayesiyle daha ilk bölümlerden büyük bir izleyici kitlesi yakaladı.
Sadece bu da değil, Hazal Kaya'nın göze batan yeni dişleri de galaya damga vuran bir başka detay olmuştu.
Altı yıllık evliliklerinde ilk kez aynı dizide rol alan Hazal Kaya ve Ali Atay’ın galadaki enerjisi de dikkat çekmişti.
Ama tüm bu gündem bir yana; bu kez Ali Atay’ın dizi hakkında yaptığı duygusal itiraf çok konuşuldu.
