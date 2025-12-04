onedio
article/comments
Ali Atay, Sekizinci Aile'de Oğlu Fiko'nun Bestesini Kullandığını İtiraf Etti

Ali Atay, Sekizinci Aile'de Oğlu Fiko'nun Bestesini Kullandığını İtiraf Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.12.2025 - 09:31

Disney+’ın yeni dizisi Sekizinci Aile'nin geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme’de yapılan gala gecesi, Hazal Kaya ve Melisa Döngel’in 'yer kapmaca' görüntülerinden tutun da Hazal Kaya’nın yepyeni diş estetiğine kadar birçok olaya sahne olmuştu. Altı yıllık evliliklerinde ilk kez aynı projede yer alan Hazal Kaya ve Ali Atay’ın mutluluğu da galaya damga vurmuş, çift çocukları Süreyya Leyla ve Fikret Ali ile uzun zaman sonra ilk kez maaile görünmüştü. Bu kez asıl bomba, Ali Atay’ın final bölümüne dair yaptığı açıklamayla patladı. Meğer dizinin final sahnesinde çalan şarkı, oğulları Fikret Ali’nin bestesiymiş. 

İşte o açıklama…

Disney’in iddialı yapımlarından Sekizinci Aile, hem oyuncu kadrosu hem de entrika dolu hikayesiyle daha ilk bölümlerden büyük bir izleyici kitlesi yakaladı.

Disney’in iddialı yapımlarından Sekizinci Aile, hem oyuncu kadrosu hem de entrika dolu hikayesiyle daha ilk bölümlerden büyük bir izleyici kitlesi yakaladı.

Haluk Bilginer, Ali Atay, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Melisa Döngel ve Ercan Kesal gibi dev isimleri buluşturan dizi, 'Basmacı Ailesi'nin güçlü ve bol sürprizli dünyasını anlatıyor.

Geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme’de düzenlenen görkemli gala gecesi ise magazinin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hazal Kaya ve Melisa Döngel’in basına yansıyan 'yer kapmaca' savaşı sosyal medyada çok konuşulmuş, iki taraf da sonrasında açıklama yaparak durumun yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu savunmuştu.

Sadece bu da değil, Hazal Kaya'nın göze batan yeni dişleri de galaya damga vuran bir başka detay olmuştu.

Sadece bu da değil, Hazal Kaya'nın göze batan yeni dişleri de galaya damga vuran bir başka detay olmuştu.

Yılladır doğal dişleriyle gördüğümüz Kaya'nın galadaki son hali dikkatlerden kaçmamış sosyal medyada da yorum yağmuruna tutulmuştu. 'Eski hali daha güzeldi' yorumları yapılmıştı.

Altı yıllık evliliklerinde ilk kez aynı dizide rol alan Hazal Kaya ve Ali Atay’ın galadaki enerjisi de dikkat çekmişti.

Altı yıllık evliliklerinde ilk kez aynı dizide rol alan Hazal Kaya ve Ali Atay’ın galadaki enerjisi de dikkat çekmişti.

Çift, çocukları Süreyya Leyla ve Fikret Ali ile galaya katılarak büyük ilgi toplamıştı. İki kardeşin anne ve babalarına olan benzerliği dakikalar içinde sosyal medyada “fotoğrafta 2 tane Hazal, 2 tane Ali var” esprilerine dönüşmüştü.

Ama tüm bu gündem bir yana; bu kez Ali Atay’ın dizi hakkında yaptığı duygusal itiraf çok konuşuldu.

