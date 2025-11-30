Hazal Kaya'nın "Şuursuzluk" Yorumu Sonrası Melisa Döngel de Galada Yaşanan Gerginlikle İlgili İlk Kez Konuştu

Oyuncular basının karşısında poz vermek üzereyken, Melisa Döngel, önüne geçen Hazal Kaya'yı Ali Atay'ın yanına doğru çekmişti. Hazal Kaya'nın Haluk Bilginer'in yanına geçmek istediği için böyle bir hamlede bulunduğu iddia edilmişti.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülere ilk açıklama Hazal Kaya’dan gelmiş, Kaya bu durumu oldukça doğal karşıladığını belirtmişti. Ünlü oyuncu, “O bir anlık şuursuzluk. Geri geri gelirken Melisa sağ olsun tutmuş, yoksa düşerdim. Böyle ufacık bir ana bu kadar anlam yüklenmesi beni güldürdü.” diyerek iddiaları esprili bir dille yanıtlamıştı. Ancak açıklamasını kimileri inandırıcı bulmamıştı.