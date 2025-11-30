Oyuncu Erdem Yener'in "Kadınları Erkekleştirmeyin" Çıkışı Sosyal Medyada Tepki Çekti!

Oyuncu Erdem Yener’in kadınların iş hayatındaki rolü üzerine yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük tepki çekti. Katıldığı bir programda konuşan Yener, “Bir kadın tır şoförü olunca niye alkışlayalım? Herhangi bir erkeğin yapabileceği bir şeyi niye bir kadın yapsın ki? Kadını erkekleştiren bir şey” sözleriyle gündeme oturdu.

