Haberler
Magazin
Oyuncu Erdem Yener'in "Kadınları Erkekleştirmeyin" Çıkışı Sosyal Medyada Tepki Çekti!

Gülistan Başköy
30.11.2025 - 10:29

Oyuncu Erdem Yener’in kadınların iş hayatındaki rolü üzerine yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük tepki çekti. Katıldığı bir programda konuşan Yener, “Bir kadın tır şoförü olunca niye alkışlayalım? Herhangi bir erkeğin yapabileceği bir şeyi niye bir kadın yapsın ki? Kadını erkekleştiren bir şey” sözleriyle gündeme oturdu.

İşte detaylar.

Güldür Güldür Show kadrosundan Erdem Yener, kadınların çalışma hayatındaki pozisyonlarına dair düşünceleriyle tepki çekti.

Yener, Ekol TV'de yayınlanan Adil Yıldırım İle Neyin Peşindesin? programında açıklamalarıyla tartışma yarattı. Yener'in “Kadın beyninin stratejik olarak kapasitesi daha geniş. Yönetimsel işlerde bulunmaları lazım. Mesela belediye başkanı olsunlar, etrafı güzelleştirsinler. Her alanda kadınların hayatımızda olması lazım ama daha iyi ve daha doğru bir yerde.” sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
