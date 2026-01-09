Kafede Çalış, Evde Çiz, Gününü Tabletten Yönet : Laptop gibi Tablet Huawei MatePad 11.5 S
Günümüzde tabletleri sadece video izlemek veya internette gezinmek için kullanmak sıradanlaştı. Huawei MatePad 11.5 S, hem üretkenliği hem de günlük yaratıcılığı odağına alarak tablet deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.
PaperMatte ekranı, gelişmiş kalem desteği ve dikkat çeken tasarımıyla bu model, bir çalışma aracı kadar yaratıcı projelerin de yeni adresi olmayı hedefliyor.
PaperMatte Ekran ile Minimum Yansıma Maksimum Netlik
GoPaint ve Huawei Notlar: Dijital Defteriniz
İnce, Modern ve Şık Tasarım
NearLink Klavye ve M-Pencil: Üretkenliği Arttıran Detaylar
AppGallery ile Tüm Uygulamalara Sorunsuz Erişim
İster Çalışın, İster Eğlenin: Her An Yüksek Performans
Huawei MatePad 11.5 S, ekranı, yazılım tarafındaki yaratıcı araçları, tasarımı ve üretkenlik aksesuarlarıyla tablet dünyasında sadece tüketiciyi memnun etmekle kalmayıp, üretkenlik ve yaratıcılığı da aynı potada topluyor. Günlük planlama, çizim, not alma veya hızlı fikir yakalama gibi ihtiyaçlarda bu model, klasik tablet deneyimini geride bırakacak bir seçenek olarak öne çıkıyor.
23.999 TL karşılığında satın alabileceğiniz MatePad 11.5 S, lansmana özel kampanyalarla geliyor.
5 - 13 Ocak : Lansmana katıl & yorum yap, Watch Fit 2 hediyesinin sahibi ol.
14 - 21 Ocak : 99 TL ön ödeme ile 1999 TL indirim kazan
14 Ocak - 25 Şubat : 9497 TL değerinde hediye M-pencil, Klavye ve Bluetooth Mouse
Bu fırsatlar ile Huawei MatePad 11.5 S'e sahip olmak için tıklayın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!