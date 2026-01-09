onedio
Kafede Çalış, Evde Çiz, Gününü Tabletten Yönet : Laptop gibi Tablet Huawei MatePad 11.5 S

09.01.2026 - 16:30

Günümüzde tabletleri sadece video izlemek veya internette gezinmek için kullanmak sıradanlaştı. Huawei MatePad 11.5 S, hem üretkenliği hem de günlük yaratıcılığı odağına alarak tablet deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

PaperMatte ekranı, gelişmiş kalem desteği ve dikkat çeken tasarımıyla bu model, bir çalışma aracı kadar yaratıcı projelerin de yeni adresi olmayı hedefliyor.

PaperMatte Ekran ile Minimum Yansıma Maksimum Netlik

Huawei MatePad 11.5 S’in en güçlü yanlarından biri, Ultra-Net PaperMatte ekranı. PaperMatte yüzey, nano ölçekli aşındırma teknolojisi sayesinde yansımayı önemli ölçüde azaltırken özellikle açık ışık altında bile netlik sunuyor. Okuma, çizim veya not alma gibi aktiviteler sırasında ekran parlama yapmadığı için göz konforu artıyor ve uzun kullanımda yorgunluk hissi azalıyor.

11,5 inçlik ekran aynı zamanda yüksek çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızıyla akıcı görseller sağlıyor. Bu da hem çizim hem de video izleme gibi senaryolarda kesintisiz bir deneyim sunuyor.

GoPaint ve Huawei Notlar: Dijital Defteriniz

Huawei’nin sunduğu yazılımlar tabletin üretkenlik tarafını ciddi şekilde güçlendiriyor. GoPaint uygulaması, dijital çizim ve illüstrasyon süreçlerinde kullanıcıya geniş bir fırça, renk paleti ve katman desteği sunuyor. Uygulama içi dokunmatik araçlar sayesinde çizim yaparken kontrol hissi yüksek; çizgiler de doğal bir akışla ekranda beliriyor.

Huawei Notlar uygulaması ise günlük planlardan toplantı kayıtlarına, el yazısından metne dönüştürme gibi çok yönlü özelliklerle kağıt defter ihtiyacını neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. El yazısı tanıma ve denklem tanıma gibi fonksiyonlar sayesinde klasik çalışma alışkanlıkları dijital ortama taşınabiliyor. Ayrıca Huawei Notlar uygulamasında not alırken bir yandan ses kaydı açtığınızda aynı anda ses kaydı - metin kullanımı da yapabiliyorsunuz. Bu sayede toplantılarda ya da derslerde kayıt alırken bir yandan notlarla akışı takip etmek mümkün.

İnce, Modern ve Şık Tasarım

Huawei MatePad 11.5 S, sade ama premium bir tasarım diliyle geliyor. Metal tek parça gövde, tablete hem sağlamlık hem de kaliteli bir his kazandırıyor. 515 gram ağırlık ve 6,1 mm incelik, cihazı gün boyu taşımayı kolaylaştırıyor. Çerçeveler makul seviyede ince tutulduğu için içerikler daha odaklı ve geniş bir ekranda görüntüleniyor.

Bir tabletin hem şık hem fonksiyonel olması, günlük kullanımda fark yaratıyor; kapalı çantada ya da masada dururken bile minimalist estetik çizgisiyle dikkat çekiyor.

NearLink Klavye ve M-Pencil: Üretkenliği Arttıran Detaylar

Huawei MatePad 11.5 S, mobil üretkenliği destekleyen iki önemli aksesuarla birlikte etkisini artırıyor: NearLink klavye ve M-Pencil

NearLink klavye, manyetik bağlantı sayesinde tablete hızlıca takılıp çıkarılabiliyor ve düşük gecikmeli bağlantı sunuyor. Bu sayede uzun metin yazımı veya çoklu pencere çalışmaları daha rahat hale geliyor. Bu denkleme Huawei Bluetooth mouse da eklenince gerçek dizüstü deneyimi elde ediliyor.

M-Pencil da çizim yaparken ve not alırken, ekranla birleşerek ''kağıt üzerine kullanım'' deneyimini pekiştiren pratik bir aksesuar haline geliyor.

AppGallery ile Tüm Uygulamalara Sorunsuz Erişim

Huawei MatePad 11.5 S ile Google servislerinden günlük hayatta sık sık kullandığımız bankacılık uygulamalarına, aklınıza gelebilecek tüm uygulamalara AppGallery üzerinden erişmek mümkün.

Netflix, Google uygulamalarının tamamı, Microsoft uygulamaları ve e-devlet gibi uygulamaların tamamı, AppGallery üzerinden aranıp indirilebiliyor, herhangi bir erişim ya da kullanım sorunu yaşanmıyor.

İster Çalışın, İster Eğlenin: Her An Yüksek Performans

Performans tarafında Huawei MatePad 11.5 S, günlük işler ve multimedya kullanımı için tatmin edici bir deneyim sunuyor. Cihazdaki 40W hızlı şarj desteği, pil seviyesini kısa sürede yükselterek enerji konusunda beklemeyi azaltıyor; uzun toplantı veya çizim seanslarından önce priz aramayı minimuma indiriyor.

Tabletin Huawei tescilli çoklu sürücü dizisi dörtlü hoparlörleri Histen 9.0 ses algoritması desteği ile geniş ve dengeli bir ses sahası oluşturuyor; bu da video izlerken veya müzik dinlerken tatmin edici bir performans sağlıyor.

Genel olarak uygulamalar arası geçişler akıcı, ısı yönetimi dengeli ve günlük kullanımın temposunu rahatlıkla taşıyacak bir yapıda. Bu özellikler, MatePad 11.5 S’i sadece üretkenlik değil, günün her anında “yanında taşıyabileceğin” bir cihaz haline getiriyor.

Huawei MatePad 11.5 S, ekranı, yazılım tarafındaki yaratıcı araçları, tasarımı ve üretkenlik aksesuarlarıyla tablet dünyasında sadece tüketiciyi memnun etmekle kalmayıp, üretkenlik ve yaratıcılığı da aynı potada topluyor. Günlük planlama, çizim, not alma veya hızlı fikir yakalama gibi ihtiyaçlarda bu model, klasik tablet deneyimini geride bırakacak bir seçenek olarak öne çıkıyor.

23.999 TL karşılığında satın alabileceğiniz MatePad 11.5 S, lansmana özel kampanyalarla geliyor. 

  • 5 - 13 Ocak : Lansmana katıl & yorum yap, Watch Fit 2 hediyesinin sahibi ol.

  • 14 - 21 Ocak : 99 TL ön ödeme ile 1999 TL indirim kazan

  • 14 Ocak - 25 Şubat : 9497 TL değerinde hediye M-pencil, Klavye ve Bluetooth Mouse

Bu fırsatlar ile Huawei MatePad 11.5 S'e sahip olmak için tıklayın!

