Kafede Çalış, Evde Çiz, Gününü Tabletten Yönet : Laptop gibi Tablet Huawei MatePad 11.5 S

Günümüzde tabletleri sadece video izlemek veya internette gezinmek için kullanmak sıradanlaştı. Huawei MatePad 11.5 S, hem üretkenliği hem de günlük yaratıcılığı odağına alarak tablet deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

PaperMatte ekranı, gelişmiş kalem desteği ve dikkat çeken tasarımıyla bu model, bir çalışma aracı kadar yaratıcı projelerin de yeni adresi olmayı hedefliyor.