Evrim Akın’ın Kendini Savunmak İçin Bot Hesap Kullandığı İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Bez Bebek dizisinde rol alan Asena Keskinci’nin 'mobbing' iddialarına gözyaşlarıyla yanıt veren Evrim Akın gündemin merkezine oturmuştu. Akın’ın açıklamalarına sosyal medyada 'samimiyetsiz' yorumları yağarken bu kez çok daha çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Evrim Akın, kendisini savunmak amacıyla bot hesaplarla sosyal medyada TT çalışması yaptırdı.
2007 yılında yayınlanan ve bir döneme damgasını vuran Bez Bebek dizisi, yıllar sonra büyük bir polemikle yeniden gündeme geldi.
Tam tartışma durulacak gibi görünürken olay bambaşka bir boyut kazandı.
