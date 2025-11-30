Evrim Akın’ın Kendini Savunmak İçin Bot Hesap Kullandığı İddiası Ortalığı Karıştırdı!

O dönem çocuk oyuncu olarak dizide yer alan Asena Keskinci, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Evrim Akın’ın sette kendisine psikolojik şiddet uyguladığını iddia etmişti. Babasıyla Evrim Akın’ın o dönemden beri ilişki yaşadığını anlatması olayın çarpıcılığını artırmıştı.

İddiaların hemen ardından sessizliğini bozan Evrim Akın, ağlayarak açıklamalarda bulunmuş, Keskinci’ye mobbing uyguladığı yönündeki suçlamaları reddetmişti. Babasıyla ise 3 yıldır ilişki yaşadıklarını ifade etmiş, ancak 'psikolojik şiddet' iddiasının gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Akın’ın gözyaşları içindeki açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, fakat kimi kullanıcılar tarafından “samimiyetsiz' yorumlarıyla eleştirilmişti.