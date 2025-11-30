onedio
Evrim Akın'ın Kendini Savunmak İçin Bot Hesap Kullandığı İddiası Ortalığı Karıştırdı!

Evrim Akın’ın Kendini Savunmak İçin Bot Hesap Kullandığı İddiası Ortalığı Karıştırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.11.2025 - 09:16

Bez Bebek dizisinde rol alan Asena Keskinci’nin 'mobbing' iddialarına gözyaşlarıyla yanıt veren Evrim Akın gündemin merkezine oturmuştu. Akın’ın açıklamalarına sosyal medyada 'samimiyetsiz' yorumları yağarken bu kez çok daha çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Evrim Akın, kendisini savunmak amacıyla bot hesaplarla sosyal medyada TT çalışması yaptırdı. 

İşte yeni detaylar 👇

2007 yılında yayınlanan ve bir döneme damgasını vuran Bez Bebek dizisi, yıllar sonra büyük bir polemikle yeniden gündeme geldi.

2007 yılında yayınlanan ve bir döneme damgasını vuran Bez Bebek dizisi, yıllar sonra büyük bir polemikle yeniden gündeme geldi.

O dönem çocuk oyuncu olarak dizide yer alan Asena Keskinci, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Evrim Akın’ın sette kendisine psikolojik şiddet uyguladığını iddia etmişti. Babasıyla Evrim Akın’ın o dönemden beri ilişki yaşadığını anlatması olayın çarpıcılığını artırmıştı.

İddiaların hemen ardından sessizliğini bozan Evrim Akın, ağlayarak açıklamalarda bulunmuş, Keskinci’ye mobbing uyguladığı yönündeki suçlamaları reddetmişti. Babasıyla ise 3 yıldır ilişki yaşadıklarını ifade etmiş, ancak 'psikolojik şiddet' iddiasının gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Akın’ın gözyaşları içindeki açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, fakat kimi kullanıcılar tarafından “samimiyetsiz' yorumlarıyla eleştirilmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Tam tartışma durulacak gibi görünürken olay bambaşka bir boyut kazandı.

Tam tartışma durulacak gibi görünürken olay bambaşka bir boyut kazandı.

Evrim Akın’ın kendisini savunmak için sosyal medyada bot hesaplardan oluşan bir TT çalışması yaptırdığı iddiası gündeme taşındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Yorum Yazın