Ağlayarak Anlattı: Evrim Akın, Bez Bebek'teki Rol Arkadaşı Asena Keskinci'nin İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi!

Akın'ın ailesinin ayrılığında rolü olduğunu öne süren Keskinci, 'Evrim Akın yıllardır babamla aynı evde yaşıyor' sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü.

Akın'ın yüzüne sigara dumanı üfleyip 'Kanser olacaksın' dediğini öne süren Keskinci 'Yapım ekibi bana 'Onun ağır ilaçları var, idare et' derdi. Bana ayrıca 'Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur?' diyerek yaşadıklarını anlatmıştı.