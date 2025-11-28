Ağlayarak Anlattı: Evrim Akın, Bez Bebek'teki Rol Arkadaşı Asena Keskinci'nin İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi!
Oyuncu Asena Keskinci, 'Bez Bebek' dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın'la ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atmış, ardından Akın hakkında art arda ifşalar paylaşılmıştı. Evrim Akın'dan günler sonra ilk kez açıklama geldi. Gözyaşlarıyla konuşan Akın, 'Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?' ifadelerini kullandı.
Kaynak: Snob Magazin
Bez Bebek oyuncularından Asena Keskinci, yıllar önce birlikte rol aldıkları dizi setinde Evrim Akın'ın mobbinglerine maruz kaldığını iddia etmişti.
Bu zamana kadar sessizliğini koruyan Evrin Akın'dan ilk açıklama geldi.
