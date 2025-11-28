onedio
Ağlayarak Anlattı: Evrim Akın, Bez Bebek'teki Rol Arkadaşı Asena Keskinci'nin İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi!

Gülistan Başköy
28.11.2025 - 17:33

Oyuncu Asena Keskinci, 'Bez Bebek' dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın'la ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atmış, ardından Akın hakkında art arda ifşalar paylaşılmıştı. Evrim Akın'dan günler sonra ilk kez açıklama geldi. Gözyaşlarıyla konuşan Akın, 'Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?' ifadelerini kullandı.

Bez Bebek oyuncularından Asena Keskinci, yıllar önce birlikte rol aldıkları dizi setinde Evrim Akın'ın mobbinglerine maruz kaldığını iddia etmişti.

Akın'ın ailesinin ayrılığında rolü olduğunu öne süren Keskinci, 'Evrim Akın yıllardır babamla aynı evde yaşıyor' sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. 

Akın'ın yüzüne sigara dumanı üfleyip 'Kanser olacaksın' dediğini öne süren Keskinci 'Yapım ekibi bana 'Onun ağır ilaçları var, idare et' derdi. Bana ayrıca 'Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur?' diyerek yaşadıklarını anlatmıştı.

Bu zamana kadar sessizliğini koruyan Evrin Akın'dan ilk açıklama geldi.

