Kendini Klonlamış: Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in 4 Çocuklu Paylaşımı Gündem Oldu!
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalarımıza kazınan Tolga Karel, radikal bir kararla ABD'ye taşınmış ve tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Amerika'da evlenip 4 çocuk babası olan Karel'in geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaştığı aile pozuna yorum yağdı. Özellikle çocuklarının son hali 'Kendini klonlamış' dedirtti.
Buyrun birlikte bakalım 👇
2006 yılında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisini mutlaka izlemişsinizdir.
Şimdilerde Florida’da yaşamını sürdüren Tolga Karel, dört çocuk babası olarak yeni hayatının her anını aile odaklı bir şekilde geçiriyor.
Fotoğrafta Karel’in eşi Sarah Scott ve çocuklarının neşeli halleri dikkat çekerken, takipçiler en çok çocukların babalarına olan benzerliğine vurgu yaptı.
