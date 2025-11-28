onedio
Kendini Klonlamış: Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in 4 Çocuklu Paylaşımı Gündem Oldu!

Kendini Klonlamış: Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in 4 Çocuklu Paylaşımı Gündem Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.11.2025 - 15:42

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalarımıza kazınan Tolga Karel, radikal bir kararla ABD'ye taşınmış ve tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Amerika'da evlenip 4 çocuk babası olan Karel'in geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaştığı aile pozuna yorum yağdı. Özellikle çocuklarının son hali 'Kendini klonlamış' dedirtti.

Buyrun birlikte bakalım 👇

2006 yılında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisini mutlaka izlemişsinizdir.

Fenomen dizide canlandırdığı karakterle geniş bir kitle tarafından tanınan Tolga Karel, 2016 yılında herkesi şaşırtan bir karar alarak oyunculuğu bırakmış ve Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşmişti. Türkiye’de popülerliğinin zirvesindeyken mesleğini tamamen bırakan Karel, ABD’de tır şoförlüğü yaparak yeni bir kariyer yolculuğuna başlamıştı. Zamanla burada düzen kuran eski oyuncu, aynı yıl Sarah Scott ile evlenmiş ve kısa sürede geniş bir aileye sahip olmuştu.

Şimdilerde Florida’da yaşamını sürdüren Tolga Karel, dört çocuk babası olarak yeni hayatının her anını aile odaklı bir şekilde geçiriyor.

Ünlü isim, sosyal medya hesabınıda aktif kullanıyor, Instagram'da sık sık aile pozlarına yer veriyor. Geçtiğimiz saatlerde dw eşi ve çocuklarıyla birlikte çıktığı yemek sonrası çekilen mutlu aile pozunu paylaştı.

Fotoğrafta Karel’in eşi Sarah Scott ve çocuklarının neşeli halleri dikkat çekerken, takipçiler en çok çocukların babalarına olan benzerliğine vurgu yaptı.

Paylaşımına “Happy Thanksgiving everyone 🙏🏻❤️

Türkçesi Şükür çok şükür bin şükür günlerin ☺️🤲🏻Çok İnsan bakar ama çok az insan görür azmi , cesareti , tek bir yürek olabilmeyi” notunu düştü.

Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken özellikle “Kendini klonlamışsın”, “Dört çocuğun da tıpkı sen” yorumları dikkat çekti.

