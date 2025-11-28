Kızı Luna İçin Şehri Bıraktı Köy Hayatını Seçti: Burcu Biricik'in Yeni İşi Ortaya Çıktı!
İstanbul’u ikinci planda bırakıp köy hayatına geçiş yapan ünlüler kervanına Burcu Biricik de dahil oldu. Kızı Luna’yı kucağına aldıktan sonra ekranlarda pek sık göremediğimiz başarılı oyuncunun, kızını şehir hayatından uzak büyütmek istediği ortaya çıktı. Bir süredir sessizliğe bürünen Biricik’in Ayvalık’ta eşiyle birlikte butik bir otel işlettiği öğrenildi. Doğayla iç içe, daha sakin bir yaşamı tercih eden çift, şehir karmaşasından uzak bu düzeni Luna için kurduklarını söyledi. Ünlü oyuncunun Ayvalık’taki yeni hayatı sosyal medyada da merak konusu oldu.
Muhteşem Yüzyıl, Dila Hanım, Hayat Şarkısı, Kırmızı Oda ve özellikle Camdaki Kız’daki “Nalan” rolüyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Burcu Biricik'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
Bir süredir setlerden uzak durmasının nedeni ortaya çıktı: Ünlü oyuncu, kızı Luna’yı şehir kalabalığından uzakta, daha güvenli ve doğal bir ortamda büyütmek istedi.
Ünlü oyuncu burada zaman zaman zeytin topluyor, doğayla daha çok haşır neşir oluyor ve bu kendisine çok iyi geliyor.
