Kızı Luna İçin Şehri Bıraktı Köy Hayatını Seçti: Burcu Biricik'in Yeni İşi Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
28.11.2025 - 11:14

İstanbul’u ikinci planda bırakıp köy hayatına geçiş yapan ünlüler kervanına Burcu Biricik de dahil oldu. Kızı Luna’yı kucağına aldıktan sonra ekranlarda pek sık göremediğimiz başarılı oyuncunun, kızını şehir hayatından uzak büyütmek istediği ortaya çıktı. Bir süredir sessizliğe bürünen Biricik’in Ayvalık’ta eşiyle birlikte butik bir otel işlettiği öğrenildi. Doğayla iç içe, daha sakin bir yaşamı tercih eden çift, şehir karmaşasından uzak bu düzeni Luna için kurduklarını söyledi. Ünlü oyuncunun Ayvalık’taki yeni hayatı sosyal medyada da merak konusu oldu. 

Kaynak: Magazin Burada

Muhteşem Yüzyıl, Dila Hanım, Hayat Şarkısı, Kırmızı Oda ve özellikle Camdaki Kız’daki “Nalan” rolüyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Burcu Biricik'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Son yıllarda eskiye nazaran ekranlardan daha uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü oyuncu, 2016 yılında fotoğrafçı Emre Yetkin ile dünyaevine girmişti. Çift, uzun yıllardır gözlerden uzak ve sakin bir evlilik yaşarken geçtiğimiz Temmuz ayında ilk bebekleri Luna’yı kucaklarına almıştı.

Kızlarının doğumuyla birlikte önceliklerini tamamen değiştiren Biricik, ekran projelerine ara vererek aile hayatına ağırlık verdi.

Bir süredir setlerden uzak durmasının nedeni ortaya çıktı: Ünlü oyuncu, kızı Luna’yı şehir kalabalığından uzakta, daha güvenli ve doğal bir ortamda büyütmek istedi.

Bu nedenle Emre Yetkin ile birlikte Balıkesir’in turistik ilçesi Ayvalık’ta 5 odalı butik bir otel işletmeye başladılar. Biricik, Ayvalık’taki bu yeni düzeni yalnızca bir yatırım olarak değil, aynı zamanda sıcak bir aile alanı olarak görüyor.

Ünlü oyuncu burada zaman zaman zeytin topluyor, doğayla daha çok haşır neşir oluyor ve bu kendisine çok iyi geliyor.

Otelin hem bir yaşam alanı hem de bir B planı olduğunu belirten Biricik, “Öyle milyon liralar harcamadık. Emre ile birlikte böyle bir yer açma hayalimiz vardı. Kötü zamanlarda B planımız olsun istedik. Kendi yerimiz olduğu için küllük de temizledik masa da topladık. Orayı yapmamızın amaçlarından bir tanesi de çocuğumuzu köyde ve güven ortamından daha küçük bir yerde büyütebilmekti” dedi.

