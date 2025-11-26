Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Velilerden Çok Talep Geliyor" Diyerek Açıkladı: Ara Tatil Kaldırılacak mı?

Bakan Tekin son olarak katıldığı A Haber programında gündemdeki ara tatil meselesine tekrar değindi. Asıl sorunun tatillerin sayısı değil, her tatil sonrası öğrencilerin okula yeniden alışma sürecinde yaşadığı zorluklar ve bunun yol açtığı öğrenme kayıpları olduğunu belirten Tekin, bu durumun yalnızca ülkemizle sınırlı olmadığını, küresel bir tartışma konusu olduğunu vurguladı:

'Burada sorun aslında bu rakamlardan ziyade şurada: Her bir tatilden sonra çocukların tekrardan sürece adapte olmaları, tekrardan eğitim öğretim ortamlarına ısınmaları ciddi şekilde vakit alıyor. Bu sadece bizim için değil, dünyanın her tarafında da tartışılıyor. Dünyanın her tarafında bu ara tatillerden sonra öğrenme süreçlerini kesintiye uğrattığına dair, dezavantajlı öğrencilerin öğrenme kaybı yaşadıklarına dair, ara tatil sonrası okulda adaptasyon sorunları yaşandığına dair bir sürü eleştiri var.'