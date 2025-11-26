onedio
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Velilerden Çok Talep Geliyor" Diyerek Açıkladı: Ara Tatil Kaldırılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Velilerden Çok Talep Geliyor" Diyerek Açıkladı: Ara Tatil Kaldırılacak mı?

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
26.11.2025 - 22:24

Ara tatilin kaldırılması gündemdeyken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sıcak açıklamaları yakından takip ediliyor. Tekin, geçtiğimiz günlerde, 'Bu konuda velilerden çok talep geliyor, çalışan anne ve babalar, sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor.' diyerek ara tatilin kaldırılabileceğinin sinyalini vermişti. Bakan Tekin, bu kez A Haber'de katıldığı programda konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Peki ara tatil kaldırılacak mı, neden ve ne zaman?

İşte yanıtları...

Ara Tatil Kaldırılacak mı?

Ara Tatil Kaldırılacak mı?

Okullarda yılda 2 kez gerçekleştirilen ara tatillerin kaldırılması gündemde. Bir kesim kaldırılmasını desteklerken bir kesim ise öğrencilerin tatil yapmalarını istiyor. Tartışmalar sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili “Bu konuda velilerden çok talep geliyor, çalışan anne ve babalar, sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine , öğretmenlerimiz ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor diyor. Bu konuda iki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz.” açıklamasında bulunmuştu.

Ara Tatil Neden Kaldırılıyor?

Ara Tatil Neden Kaldırılıyor?

Bakan Tekin son olarak katıldığı A Haber programında gündemdeki ara tatil meselesine tekrar değindi. Asıl sorunun tatillerin sayısı değil, her tatil sonrası öğrencilerin okula yeniden alışma sürecinde yaşadığı zorluklar ve bunun yol açtığı öğrenme kayıpları olduğunu belirten Tekin, bu durumun yalnızca ülkemizle sınırlı olmadığını, küresel bir tartışma konusu olduğunu vurguladı:

'Burada sorun aslında bu rakamlardan ziyade şurada: Her bir tatilden sonra çocukların tekrardan sürece adapte olmaları, tekrardan eğitim öğretim ortamlarına ısınmaları ciddi şekilde vakit alıyor. Bu sadece bizim için değil, dünyanın her tarafında da tartışılıyor. Dünyanın her tarafında bu ara tatillerden sonra öğrenme süreçlerini kesintiye uğrattığına dair, dezavantajlı öğrencilerin öğrenme kaybı yaşadıklarına dair, ara tatil sonrası okulda adaptasyon sorunları yaşandığına dair bir sürü eleştiri var.'

Bakan Tekin, tatil takviminin yoğunluğuna da dikkat çekti.

Bakan Tekin, tatil takviminin yoğunluğuna da dikkat çekti.

Bu durumun özellikle küçük yaş gruplarını daha fazla etkilediğini belirterek, 'Şöyle kabaca baktığımızda Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 29 Ekim Bayramı, yılbaşı, sömestr tatili, 23 Nisan, 19 Mayıs, 1 Mayıs, kar tatili... Baktığımızda her birisinde bir tatil oluyor ve tatil sonrası da özellikle temel eğitim çağındaki, yani okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde bu tür öğrenme kayıplarının olduğuna dair, yeniden adaptasyon sorunlarının olduğuna dair eleştiriler var.' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kısaca ara tatil konusunda henüz kesin bir karar vermediklerini belirterek uygulamayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kısaca ara tatil konusunda henüz kesin bir karar vermediklerini belirterek uygulamayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Tekin, ara tatilin ilk başladığı günden bu yana sahadan gelen geri bildirimleri incelediklerini ve süreci aceleye getirmek istemediklerini vurguladı. “Bakanlığa geldiğim ilk yılda da bu konu çok konuşulmuştu. O zaman da ‘Biraz gözlemleyelim, veriler biriksin, sonra değerlendirelim’ demiştik. Şimdi yeniden gündeme gelmesinin sebebi, plan bütçe görüşmelerinde tatillerle ilgili yapılan eleştiriler,” diyen Tekin, halihazırda kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Tekin, kararın sadece bakanlık içinde değil, Cumhurbaşkanı ve diğer kabine üyeleriyle istişare edilerek alınacağını belirterek, kesin bir yönlendirme olmadığını dile getirdi. “Önce izleme yaparız, ardından Cumhurbaşkanımızla ve kabineyle paylaşırız. Gerekirse değişiklik yaparız. Kaldırılması uygun görülürse kaldırırız; fayda sağladığı sonucuna varılırsa devam ettiririz. Şu an için verilmiş bir karar yok. Tartışmayı takip ediyor, verileri değerlendiriyoruz” dedi.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Nazlı Sevim

zaten sömestr tatili var. çocuklar tam okula yeni adapte olurken araya zart diye kısa bir tatil koymak mantıksız