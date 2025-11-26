Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Velilerden Çok Talep Geliyor" Diyerek Açıkladı: Ara Tatil Kaldırılacak mı?
Ara tatilin kaldırılması gündemdeyken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sıcak açıklamaları yakından takip ediliyor. Tekin, geçtiğimiz günlerde, 'Bu konuda velilerden çok talep geliyor, çalışan anne ve babalar, sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor.' diyerek ara tatilin kaldırılabileceğinin sinyalini vermişti. Bakan Tekin, bu kez A Haber'de katıldığı programda konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Peki ara tatil kaldırılacak mı, neden ve ne zaman?
İşte yanıtları...
Ara Tatil Kaldırılacak mı?
Ara Tatil Neden Kaldırılıyor?
Bakan Tekin, tatil takviminin yoğunluğuna da dikkat çekti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kısaca ara tatil konusunda henüz kesin bir karar vermediklerini belirterek uygulamayı yakından takip ettiklerini söyledi.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
zaten sömestr tatili var. çocuklar tam okula yeni adapte olurken araya zart diye kısa bir tatil koymak mantıksız