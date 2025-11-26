Minik Demir ve Kemal Kocaman Olmuş Bile: Ahmet Kural ve Gizem Şahin'den Maaile İlk Poz!
Ünlü oyuncu Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, ikinci bebekleri Demir’in dünyaya gelmesinin ardından ilk kez aile pozunu paylaştı. Çift, oğulları Kemal ve yeni doğan bebekleri Demir’le verdikleri pozla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çağla Gizem Şahin’in paylaşıma eklediği esprili not da dikkat çekti.
Ahmet Kural ile avukat eşi Çağla Gizem Şahin, 4 yıllık ilişkilerini 18 Temmuz 2023’te Bodrum’da evlilikle taçlandırmıştı.
Geçtiğimiz mayıs ayında da Çağla Gizem Şahin’in ikinci kez hamile olduğunu ve bir erkek bebek beklediklerini öğrenmiştik.
Ünlü çift, ikinci bebeklerini kucaklarına aldıktan sonra ilk kez ailece kamera karşısına geçti.
