Minik Demir ve Kemal Kocaman Olmuş Bile: Ahmet Kural ve Gizem Şahin'den Maaile İlk Poz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.11.2025 - 14:59

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, ikinci bebekleri Demir’in dünyaya gelmesinin ardından ilk kez aile pozunu paylaştı. Çift, oğulları Kemal ve yeni doğan bebekleri Demir’le verdikleri pozla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çağla Gizem Şahin’in paylaşıma eklediği esprili not da dikkat çekti. 

İşte detaylar 👇

Ahmet Kural ile avukat eşi Çağla Gizem Şahin, 4 yıllık ilişkilerini 18 Temmuz 2023’te Bodrum’da evlilikle taçlandırmıştı.

Çift, ilk bebekleri Kemal’i geçtiğimiz yıl nisan ayında kucağına almış, Ahmet Kural ise ilk kez baba olmanın heyecanını röportajında şu sözlerle anlatmıştı:

'Her gün farklı şeyler öğreniyoruz, baba diye hecelemeye başladı ama ilk anne dedi. Bazen bana benziyor, bazen Çağla'ya benziyor ama kaşı gözü çok oynuyor. Mimik çok.'

Geçtiğimiz mayıs ayında da Çağla Gizem Şahin’in ikinci kez hamile olduğunu ve bir erkek bebek beklediklerini öğrenmiştik.

Geçtiğimiz ay da Ahmet Kural, yaptığı paylaşımla ikinci oğulları Demir’in dünyaya geldiğini açıklamış, “Biz artık dört kişilik bir aileyiz” diyerek mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı.

Ve o gün geldi...

Ünlü çift, ikinci bebeklerini kucaklarına aldıktan sonra ilk kez ailece kamera karşısına geçti.

O anları Instagram hesabından paylaşan Çağla Gizem Şahin, gönderisine “7.5 kilo benim, 20 kilo senin” notunu düşerek eşi Ahmet Kural’a esprili bir gönderme yaptı. Kural ise bu mesaja kendi hesabından “Tamam 🥳” diyerek karşılık verdi.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
