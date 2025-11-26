Minik Demir ve Kemal Kocaman Olmuş Bile: Ahmet Kural ve Gizem Şahin'den Maaile İlk Poz!

Çift, ilk bebekleri Kemal’i geçtiğimiz yıl nisan ayında kucağına almış, Ahmet Kural ise ilk kez baba olmanın heyecanını röportajında şu sözlerle anlatmıştı:

'Her gün farklı şeyler öğreniyoruz, baba diye hecelemeye başladı ama ilk anne dedi. Bazen bana benziyor, bazen Çağla'ya benziyor ama kaşı gözü çok oynuyor. Mimik çok.'