2025'i Kapatırken Bir Ayrılık Daha: Tolga Güleç, Sunucu Sevgilisi Öykü Cengiz'le Nişan Fotoğraflarını Sildi!
2025 yılı ünlüler dünyasında resmen ayrılık ve boşanma yılına döndü. Peş peşe biten ilişkilerin arasına bu kez de bir nişan eklendi. Oyuncu Tolga Güleç ile sunucu Öykü Cengiz, Temmuz ayında aile arasında düzenledikleri sade törenle nişanlanmıştı. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü; Güleç’in sosyal medya hesabından nişan fotoğraflarını kaldırması dikkatlerden kaçmadı. Cengiz’in sosyal medya hesabına ulaşılamaması ise ayrılık iddialarını güçlendirdi.
İşte tüm detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025 yılı adeta ünlülerin ayrılık takvimi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi de yeni bir ayrılık haberi geldi: Tolga Güleç - Öykü Cengiz nişan atıldı iddiası!
Özel hayatında ise her zaman daha sakin bir çizgi çizen Tolga Güleç’in, sunucu Öykü Cengiz ile olan ilişkisi uzun süre gözlerden uzak şekilde devam etmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın