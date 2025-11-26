2025'i Kapatırken Bir Ayrılık Daha: Tolga Güleç, Sunucu Sevgilisi Öykü Cengiz'le Nişan Fotoğraflarını Sildi!

Çift, Temmuz ayında aile arasında sade ama samimi bir nişan töreni yapmış ve bu güzel anı sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Düğün fotoğraflarını beklerken ayrılık haberi geldi.

Tolga Güleç, Instagram hesabından nişan karelerinin tamamını kaldırdı. Bu hareket anında “Ayrılık” iddialarını gündeme taşıdı. Öykü Cengiz’in sosyal medya hesabına ulaşılamaması ise iddiaları iyice güçlendirdi. Ufak bir küslük mü yoksa ipler tamamen koptu mu bekleyip göreceğiz. Görünen o ki 2025, ünlüler dünyasında yüzü güldüren pek fazla aşk bırakmadı.