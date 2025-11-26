onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
2025'i Kapatırken Bir Ayrılık Daha: Tolga Güleç, Sunucu Sevgilisi Öykü Cengiz'le Nişan Fotoğraflarını Sildi!

2025'i Kapatırken Bir Ayrılık Daha: Tolga Güleç, Sunucu Sevgilisi Öykü Cengiz'le Nişan Fotoğraflarını Sildi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.11.2025 - 13:04

2025 yılı ünlüler dünyasında resmen ayrılık ve boşanma yılına döndü. Peş peşe biten ilişkilerin arasına bu kez de bir nişan eklendi. Oyuncu Tolga Güleç ile sunucu Öykü Cengiz, Temmuz ayında aile arasında düzenledikleri sade törenle nişanlanmıştı. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü; Güleç’in sosyal medya hesabından nişan fotoğraflarını kaldırması dikkatlerden kaçmadı. Cengiz’in sosyal medya hesabına ulaşılamaması ise ayrılık iddialarını güçlendirdi.

İşte tüm detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025 yılı adeta ünlülerin ayrılık takvimi oldu.

2025 yılı adeta ünlülerin ayrılık takvimi oldu.

Boşanmalar, biten ilişkiler, sessiz sedasız kopuşlar derken magazin gündemi durulmadı. Hande Erçel - Hakan Sabancı ayrılığı, Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı boşanması derken liste kabarmaya devam etti.

Şimdi de yeni bir ayrılık haberi geldi: Tolga Güleç - Öykü Cengiz nişan atıldı iddiası!

Şimdi de yeni bir ayrılık haberi geldi: Tolga Güleç - Öykü Cengiz nişan atıldı iddiası!

Oyunculuk kariyerinde “Hatırla Sevgili”, “Kırık Kanatlar”, “Gece Gündüz” ve “Son Çıkış” gibi sağlam dizilerin yer aldığı Tolga Güleç, asıl çıkışını ise “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisindeki Ahmet karakteriyle yapmıştı. Sonrasında “Poyraz Karayel”in Neşet’i, “Fazilet Hanım ve Kızları”nın Gökhan’ı ve “Masumiyet”in Timur’u olarak geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu, son olarak ATV’nin “Can Borcu” dizisinde yer aldı.

Özel hayatında ise her zaman daha sakin bir çizgi çizen Tolga Güleç’in, sunucu Öykü Cengiz ile olan ilişkisi uzun süre gözlerden uzak şekilde devam etmişti.

Özel hayatında ise her zaman daha sakin bir çizgi çizen Tolga Güleç’in, sunucu Öykü Cengiz ile olan ilişkisi uzun süre gözlerden uzak şekilde devam etmişti.

Çift, Temmuz ayında aile arasında sade ama samimi bir nişan töreni yapmış ve bu güzel anı sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Düğün fotoğraflarını beklerken ayrılık haberi geldi. 

Tolga Güleç, Instagram hesabından nişan karelerinin tamamını kaldırdı. Bu hareket anında “Ayrılık” iddialarını gündeme taşıdı. Öykü Cengiz’in sosyal medya hesabına ulaşılamaması ise iddiaları iyice güçlendirdi. Ufak bir küslük mü yoksa ipler tamamen koptu mu bekleyip göreceğiz. Görünen o ki 2025, ünlüler dünyasında yüzü güldüren pek fazla aşk bırakmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın