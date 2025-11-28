onedio
19 Yaşındaki Halini Paylaşan Pınar Altuğ'un Kaşlarına Yorum Yapan Kişi Nasibini Aldı!

19 Yaşındaki Halini Paylaşan Pınar Altuğ'un Kaşlarına Yorum Yapan Kişi Nasibini Aldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.11.2025 - 13:52

Geçtiğimiz günlerde kaş estetiğiyle gündem olan Pınar Altuğ, bu kez yıllar öncesine ait bir fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti. Estetik açıklamasından sonra gelen yorumlara sert çıkmasıyla bilinen ünlü oyuncu, eski halini paylaşınca yine gelen eleştirilere karşı sessiz kalmadı. Altuğ’un 19 yaşına ait fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerin yorumları da gecikmedi. Ünlü oyuncu her zamanki net tavrıyla yorumlara tek tek cevap verdi. 

Gelin birlikte bakalım 👇

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde "MicroBrow kaş estetiği" yaptırdığını duyurmuştu.

kaşlarını uzun yıllar kullandığı ince formdan daha doğal bir görünüme kavuşturduğunu açıklayan ünlü oyuncu, “Küçük bir dokunuşla kendimin en doğal haline döndüm. MicroBrow tekniği sayesinde artık ömür boyu kalıcı, yüzüme tam uyumlu kaşlarım var.” sözleriyle işlemden memnuniyetini dile getirmişti. Gelen olumsuz yorumlara da sert çıkmış ve bu tutumuyla gündem olmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu kez ünlü oyuncu, takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

32 yıl önce çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Altuğ, gönderiye 'Buyurun size 19 yaşındaki Pınar!' notunu ekledi. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve eski haline çokça yorum geldi.

Bir takipçisinin 'İşte buradaki kaşlarınız doğal' yorumuna “Nesi doğal, alınmış incelmiş!” şeklinde yanıt verdi. Başka bir kullanıcının 'Çok merak ediyorduk, iyi oldu' tepkisine ise 'Merak etmeseniz takipte olmazsınız.' ifadeleriyle karşılık verdi.

