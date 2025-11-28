19 Yaşındaki Halini Paylaşan Pınar Altuğ'un Kaşlarına Yorum Yapan Kişi Nasibini Aldı!
Geçtiğimiz günlerde kaş estetiğiyle gündem olan Pınar Altuğ, bu kez yıllar öncesine ait bir fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti. Estetik açıklamasından sonra gelen yorumlara sert çıkmasıyla bilinen ünlü oyuncu, eski halini paylaşınca yine gelen eleştirilere karşı sessiz kalmadı. Altuğ’un 19 yaşına ait fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerin yorumları da gecikmedi. Ünlü oyuncu her zamanki net tavrıyla yorumlara tek tek cevap verdi.
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde "MicroBrow kaş estetiği" yaptırdığını duyurmuştu.
Bu kez ünlü oyuncu, takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı.
