Kaşlarında "Küçük Bir Dokunuşla" Değişikliğe Giden Pınar Altuğ Kendisini Yapay Bulan Yorumlara Acımadı!

Ecem Dalgıçoğlu
19.11.2025 - 12:20

Pınar Altuğ, “MicroBrow kaş estetiği” yaptırdı. Kendi Instagram hesabında da “Küçük bir dokunuşla kendimin en doğal haline döndüm. MicroBrow tekniği sayesinde artık ömür boyu kalıcı, yüzüme tam uyumlu kaşlarım var” diyerek işlemi paylaşan Altuğ gelen yorumlara yanıt verdi.

Gelin önce o anlara birlikte bakalım:

Pınar Altuğ söz konusu olduğunda hem oyunculuğu hem de yıllara meydan okuyan duruşu hep gündemde ama bu kez konu bambaşka: kaşları!

Ünlü oyuncu, yıllardır kaş probleminden muzdarip olduğunu söyleyip yaptırdığı işlemi sosyal medyada açık açık paylaşınca, hem takipçilerin merakını hem de eleştirilerini üzerine topladı.

Yıllardır seyrek kaşlarıyla uğraştığını, artık yüzüne tam oturan, daha belirgin kaşlara kavuştuğunu söyleyen Altuğ yorumlara da yanıt verdi.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
