Kaşlarında "Küçük Bir Dokunuşla" Değişikliğe Giden Pınar Altuğ Kendisini Yapay Bulan Yorumlara Acımadı!
Pınar Altuğ, “MicroBrow kaş estetiği” yaptırdı. Kendi Instagram hesabında da “Küçük bir dokunuşla kendimin en doğal haline döndüm. MicroBrow tekniği sayesinde artık ömür boyu kalıcı, yüzüme tam uyumlu kaşlarım var” diyerek işlemi paylaşan Altuğ gelen yorumlara yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin önce o anlara birlikte bakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pınar Altuğ söz konusu olduğunda hem oyunculuğu hem de yıllara meydan okuyan duruşu hep gündemde ama bu kez konu bambaşka: kaşları!
Yıllardır seyrek kaşlarıyla uğraştığını, artık yüzüne tam oturan, daha belirgin kaşlara kavuştuğunu söyleyen Altuğ yorumlara da yanıt verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın