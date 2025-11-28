onedio
Sessizliğini Bozdu: Çağla Şıkel, 7 Kocalı Hürmüz Müzikalinden Çıkarılan Mine Koşan Hakkında İlk Kez Konuştu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.11.2025 - 11:58

Müjdat Gezen’in teklifiyle 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikalinin kadrosuna katılan Mine Koşan’ın, sahneye zamanında çıkmadığı için Çağla Şıkel’in sitem ettiği ve ardından oyundan çıkarıldığı iddia edilmişti. Ardından Mine Koşan 'Siz benim meslek hayatımı yok edemezsiniz! Beni ucuzlatmaya çalışıyorsunuz!' sözleriyle isyan etmiş, olay günlerce gündemde kalmıştı. Tüm bu tartışmalar sürerken Şıkel’den hiçbir açıklama gelmemişti. Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar… 

Konu hakkında ilk kez konuşan Çağla Şıkel, 'Hiçbir saygısızlığım olmadı. Mesaj attım ben ama geri dönüş olmadı.' diyerek sessizliğini bozdu. 

Kaynak: 2. Sayfa

"7 Kocalı Hürmüz" müzikali, 10 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluştu ve kadrosuyla büyük ilgi topladı.

"7 Kocalı Hürmüz" müzikali, 10 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluştu ve kadrosuyla büyük ilgi topladı.

Müzikalin ana ekibinde Çağla Şıkel, Sarp Bozkurt, Müjdat Gezen ve Şeyla Halis yer alırken, ünlü sanatçı Mine Koşan da konuk performansıyla projeye dahil olmuştu. Ancak geçtiğimiz günlerde kulislerde yaşananlar, müzikalin adeta gölgede kalmasına neden oldu.

İddialara göre Mine Koşan, kendisine işaret verilerek çıkması gereken kaside sahnesine geç kaldı. Bu durum üzerine Çağla Şıkel’in 'Zamanında sahneye girmedi' diyerek serzenişte bulunduğu ileri sürüldü. Ardından sahne arkasında tansiyonun yükseldiği, Koşan'ın yapımcılara şikayet edilmesi üzerine de işine son verdiği konuşuldu. Mine Koşan da konuyla ilgili canlı yayına bağlanmış “Siz benim meslek hayatımı yok edemezsiniz! Beni ucuzlatmaya çalışıyorsunuz!” sözleriyle yapımcıya sert sözlerle yüklenmişti.

Detaylarını bu içeriğimizde aktarmıştık:

Yaşananların ardından gözler günlerce sessiz kalan Çağla Şıkel’e çevrilmişti.

