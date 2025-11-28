Sessizliğini Bozdu: Çağla Şıkel, 7 Kocalı Hürmüz Müzikalinden Çıkarılan Mine Koşan Hakkında İlk Kez Konuştu!
Müjdat Gezen’in teklifiyle 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikalinin kadrosuna katılan Mine Koşan’ın, sahneye zamanında çıkmadığı için Çağla Şıkel’in sitem ettiği ve ardından oyundan çıkarıldığı iddia edilmişti. Ardından Mine Koşan 'Siz benim meslek hayatımı yok edemezsiniz! Beni ucuzlatmaya çalışıyorsunuz!' sözleriyle isyan etmiş, olay günlerce gündemde kalmıştı. Tüm bu tartışmalar sürerken Şıkel’den hiçbir açıklama gelmemişti. Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar…
Konu hakkında ilk kez konuşan Çağla Şıkel, 'Hiçbir saygısızlığım olmadı. Mesaj attım ben ama geri dönüş olmadı.' diyerek sessizliğini bozdu.
Kaynak: 2. Sayfa
"7 Kocalı Hürmüz" müzikali, 10 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluştu ve kadrosuyla büyük ilgi topladı.
Yaşananların ardından gözler günlerce sessiz kalan Çağla Şıkel’e çevrilmişti.
