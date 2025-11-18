Çağla Şıkel'le Gerilmişti: 7 Kocalı Hürmüz Müzikalinden Haksız Yere Çıkarılan Mine Koşan İlk Kez Konuştu!
Müjdat Gezen’in sahneye koyduğu, başrolünde Çağla Şıkel’in yer aldığı “7 Kocalı Hürmüz” müzikali son günlerde kulisinde yaşandığı iddia edilen krizle gündemde. Bir süredir sahnelerden uzak olan usta sanatçı Mine Koşan, oyunda seslendirdiği bölümlerle büyük beğeni toplarken, perde arkasında yaşanan bir aksaklığın ardından kendini bir anda kadro dışında buldu.
Mine Koşan, bugün Tv8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olarak ilk kez açıklamalarda bulundu.
İddialara göre Mine Koşan’ın sahneye çıkacağı bölümde kulisten çıkması için bir “kod” ya da işaret bekleniyordu; ancak bu bilgilendirme yapılmadı ve Koşan planlandığı anda sahneye giremedi.
Müjdat Gezen tarafından 7 Kocalı Hürmüz Müzikali'nde yer almak üzere teklif aldığını söyleyen Mine Koşan açıklamalarda bulundu.
Telefonla kadrodan çıkartıldığı iddia edilen Mine Koşan, Gel Konuşalım programında konuştu.
Usta ses sanatçısı Mine Koşan "Çağla Şıkel yüzünden kadrodan çıkarıldı" iddialarına da yanıt verdi.
Koşan, yayına bağlanan yapımcıya "Siz benim meslek hayatımı yok edemezsiniz! Beni ucuzlatmaya çalışıyorsunuz" diyerek isyan etti.
