Demet Özdemir'in Fotoğraflarını Beğenen Lucas Torreira'dan Canlı Yayında Olay Aşk İtirafı!

Demet Özdemir'in Fotoğraflarını Beğenen Lucas Torreira'dan Canlı Yayında Olay Aşk İtirafı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
18.11.2025 - 12:00

Galatasaraylı olduğunu saklamayan, statta sürekli maç izlemeye gidip tribünden paylaşımlar yapan Devrim Özkan'ın, Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'yla aşkı da hem futbolseverlerin hem de magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ayrılık sonrası adı Demet Özdemir'le aşk iddialarına karışan Lucas Torreira'dan Gel Konuşalım programında beklenmedik bir özür ve aşk itirafı geldi.

Bir süre “bir ayrılıp bir barışan çift” olarak magazine yansıyan Devrim Özkan ve Lucas Torreira cephesinde sular durulmuyor.

İlişkinin ilk büyük ayrılığı 2024 başında gelmiş, Devrim Özkan İbrahim Selim’in programında “Son ilişkin sana ne öğretti?” sorusuna cevap verirken, kimsenin hayalleri için vazgeçmek zorunda bırakılmaması gerektiğini söyleyerek, dolaylı yoldan Torreira ile biten ilişkiye gönderme yaptı. İkili daha sonra bir kez daha barışmış ama 2025 yazına gelindiğinde bu ilişki tamamen bitmişti.

Ayrılıktan sonra Torreira’nın adı önce Rabia Soytürk ile anılmış; Ece Erken bu iddiaları gündeme getirip, Rabia’ya bizzat sorduklarını ve “yalan” yanıtı aldıklarını söylemişti.

Son dönemde ise Lucas Torreira’nın gündeme gelişi Demet Özdemir üzerinden olmuştu. Galatasaraylı futbolcu, Demet Özdemir’in paylaştığı iki fotoğrafı peş peşe beğenince aşk iddiaları ortalığı karıştırmıştı.

Gel Konuşalım programında Ece Erken'in iddialarına göre, Lucas Torreira'dan Devrim Özkan'a aşk itirafı geldi.

