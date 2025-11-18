Demet Özdemir'in Fotoğraflarını Beğenen Lucas Torreira'dan Canlı Yayında Olay Aşk İtirafı!

İlişkinin ilk büyük ayrılığı 2024 başında gelmiş, Devrim Özkan İbrahim Selim’in programında “Son ilişkin sana ne öğretti?” sorusuna cevap verirken, kimsenin hayalleri için vazgeçmek zorunda bırakılmaması gerektiğini söyleyerek, dolaylı yoldan Torreira ile biten ilişkiye gönderme yaptı. İkili daha sonra bir kez daha barışmış ama 2025 yazına gelindiğinde bu ilişki tamamen bitmişti.

Ayrılıktan sonra Torreira’nın adı önce Rabia Soytürk ile anılmış; Ece Erken bu iddiaları gündeme getirip, Rabia’ya bizzat sorduklarını ve “yalan” yanıtı aldıklarını söylemişti.

Son dönemde ise Lucas Torreira’nın gündeme gelişi Demet Özdemir üzerinden olmuştu. Galatasaraylı futbolcu, Demet Özdemir’in paylaştığı iki fotoğrafı peş peşe beğenince aşk iddiaları ortalığı karıştırmıştı.