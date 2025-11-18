Demet Özdemir'in Fotoğraflarını Beğenen Lucas Torreira'dan Canlı Yayında Olay Aşk İtirafı!
Galatasaraylı olduğunu saklamayan, statta sürekli maç izlemeye gidip tribünden paylaşımlar yapan Devrim Özkan'ın, Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'yla aşkı da hem futbolseverlerin hem de magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Ayrılık sonrası adı Demet Özdemir'le aşk iddialarına karışan Lucas Torreira'dan Gel Konuşalım programında beklenmedik bir özür ve aşk itirafı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir süre “bir ayrılıp bir barışan çift” olarak magazine yansıyan Devrim Özkan ve Lucas Torreira cephesinde sular durulmuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gel Konuşalım programında Ece Erken'in iddialarına göre, Lucas Torreira'dan Devrim Özkan'a aşk itirafı geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın