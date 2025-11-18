Yıllarca Kilosuyla Konuşulan Türkan Şoray ve Sezen Aksu’nun Aynı Hastalıkla Mücadele Ettiği Ortaya Çıktı
Hürrem Elmasçı’nın Oda TV’de yer alan haberine göre, yıllarca kilolarıyla gündeme gelen Türk sinemasının “Sultan”ı Türkan Şoray ve Türk popunun “Minik Serçe”si Sezen Aksu'ya zamanında aynı teşhisin konulduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Oda Tv
Hürrem Elmasçı’nın Oda TV’de yer alan haberine göre, Gazeteci Bircan Usallı Silan’ın Türkan Şoray ile yaptığı söyleşiyle kaleme aldığı “Türkan ve Hayat” kitabındaki detaylar dikkat çekti.
Türkan Şoray’ın bir dönem ciddi şekilde kilo aldığı, yüzünün ve vücudunun kortizon kullanımına bağlı olarak değiştiği öğrenilirken Sezen Aksu ile usta isme aynı teşhisin konulduğu öğrenildi.
