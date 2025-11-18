Yıllarca Kilosuyla Konuşulan Türkan Şoray ve Sezen Aksu’nun Aynı Hastalıkla Mücadele Ettiği Ortaya Çıktı

Kitapta Şoray’ın Cushing sendromu yaşadığını ve eriyen kasları nedeniyle kortizon benzeri kilo aldıran ilaçlar kullandığı ortaya çıktı.

Sezen Aksu'nun da aynı hastalıkla mücadele ettiği bilinirken, ender görülen bu hastalıkla mücadele eden Şoray ve Aksu’nun bu süreci geride bıraktığını ve hastalığı yenmeyi başardıkları öğrenildi.

Cushing sendromu, böbreküstü bezlerinden salgılanan kortizol hormonunun uzun süre yüksek seyretmesiyle ortaya çıkan, oldukça nadir hastalık. Uzmanlara göre; yüzde yuvarlaklaşma ve kızarma, gövde bölgesinde hızlı kilo artışı, ince cilt, mor çatlaklar, tansiyon ve şeker yüksekliği gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.