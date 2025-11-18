onedio
Yıllarca Kilosuyla Konuşulan Türkan Şoray ve Sezen Aksu’nun Aynı Hastalıkla Mücadele Ettiği Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
18.11.2025 - 11:12

Hürrem Elmasçı’nın Oda TV’de yer alan haberine göre, yıllarca kilolarıyla gündeme gelen Türk sinemasının “Sultan”ı Türkan Şoray ve Türk popunun “Minik Serçe”si Sezen Aksu'ya zamanında aynı teşhisin konulduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Oda Tv

Hürrem Elmasçı’nın Oda TV’de yer alan haberine göre, Gazeteci Bircan Usallı Silan’ın Türkan Şoray ile yaptığı söyleşiyle kaleme aldığı “Türkan ve Hayat” kitabındaki detaylar dikkat çekti.

Elmasçı, Şoray’ın çocukluğundan Yeşilçam’a adım atmasına, Rüçhan Adlı ve Cihan Ünal’la ilişkilerine, Cüneyt ArkınKadir İnanır’la sinemadaki “büyük aşk” ortaklıklarına kadar pek çok detayı hatırlatıyor. Ama kitapta yer alan ve en dikkat çeken kısım, Şoray’ın yıllar önce yaşadığı sağlık sorunu.

Türkan Şoray’ın bir dönem ciddi şekilde kilo aldığı, yüzünün ve vücudunun kortizon kullanımına bağlı olarak değiştiği öğrenilirken Sezen Aksu ile usta isme aynı teşhisin konulduğu öğrenildi.

Kitapta Şoray’ın Cushing sendromu yaşadığını ve eriyen kasları nedeniyle kortizon benzeri kilo aldıran ilaçlar kullandığı ortaya çıktı.

Sezen Aksu'nun da aynı hastalıkla mücadele ettiği bilinirken, ender görülen bu hastalıkla mücadele eden Şoray ve Aksu’nun bu süreci geride bıraktığını ve hastalığı yenmeyi başardıkları öğrenildi.

Cushing sendromu, böbreküstü bezlerinden salgılanan kortizol hormonunun uzun süre yüksek seyretmesiyle ortaya çıkan, oldukça nadir hastalık. Uzmanlara göre; yüzde yuvarlaklaşma ve kızarma, gövde bölgesinde hızlı kilo artışı, ince cilt, mor çatlaklar, tansiyon ve şeker yüksekliği gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

