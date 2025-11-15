Pınar Altuğ'dan Hayalindeki Mesleği Açıklayan Kızı Su'ya Uyarı: "Umarım Çok Üzülmez!"
Cumhuriyet’in 102. yılı için Gaziantep’teki “Miras” defilesinde podyuma çıkıp güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Su Atacan, şimdi de hayalindeki mesleği açıkladı. İlk podyum deneyimini “Benim için çok özel bir anıydı” diye anlatan Su, mezun olduktan sonra oyunculuk okuyup yurt dışında eğitim almayı hedeflediğini söyledi.
Snob Magazin’in haberine göre, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su, ilk kez podyuma çıkmanın heyecanını yaşamasının ardından hayalindeki mesleği açıkladı.
Podyum deneyiminden bahseden Su ileride oyunculuk yapmak istediğini ilk kez açıkladı.
