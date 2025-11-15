Pınar Altuğ'dan Hayalindeki Mesleği Açıklayan Kızı Su'ya Uyarı: "Umarım Çok Üzülmez!"

'Benim için çok özel bir deneyimdi. Hem öyle bir defilede bir Cumhuriyet kadını olarak bulunmak, hem de böyle bir şeyi deneyimlemek benim için çok özeldi' dedi. Oyuncu olmak istediğini belirten Su Atacan, 'Mezun oluyorum. Düşüncem oyunculuk yönünde. Yurt dışında eğitim alıp buraya gelmek istiyorum' ifadelerini kullanan Su'ya annesinden de bir uyarı geldi.

Çalışmalara başladıklarını söyleyen Pınar Altuğ 'Hepsini konuştuk. Yaşadıklarımıza şahit. Benim karnımda olduğundan beri sahnede benimle beraber. Dolayısıyla bu hayatın içinde doğdu. Başka bir çocukla kıyasladığınızda biraz daha bu duruma alışık. Umarım çok üzülmez, canı yanmaz ve yaralanmaz' dedi.