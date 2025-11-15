onedio
Pınar Altuğ'dan Hayalindeki Mesleği Açıklayan Kızı Su'ya Uyarı: "Umarım Çok Üzülmez!"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.11.2025 - 00:11

Cumhuriyet’in 102. yılı için Gaziantep’teki “Miras” defilesinde podyuma çıkıp güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Su Atacan, şimdi de hayalindeki mesleği açıkladı. İlk podyum deneyimini “Benim için çok özel bir anıydı” diye anlatan Su, mezun olduktan sonra oyunculuk okuyup yurt dışında eğitim almayı hedeflediğini söyledi.

Kaynak:Snob Magazin

Kaynak: https://www.snobmagazin.com/pinar-alt...
Snob Magazin’in haberine göre, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su, ilk kez podyuma çıkmanın heyecanını yaşamasının ardından hayalindeki mesleği açıkladı.

Su Atacan, modacı Tuba Ergin’in Gaziantep Dülük Antik Kenti’nde Cumhuriyet’in 102. yılı için düzenlediği “Miras” defilesinde podyuma çıkmıştı. Annesinin izinden giden Su güzelliğiyle büyülemişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Podyum deneyiminden bahseden Su ileride oyunculuk yapmak istediğini ilk kez açıkladı.

'Benim için çok özel bir deneyimdi. Hem öyle bir defilede bir Cumhuriyet kadını olarak bulunmak, hem de böyle bir şeyi deneyimlemek benim için çok özeldi' dedi. Oyuncu olmak istediğini belirten Su Atacan, 'Mezun oluyorum. Düşüncem oyunculuk yönünde. Yurt dışında eğitim alıp buraya gelmek istiyorum' ifadelerini kullanan Su'ya annesinden de bir uyarı geldi.

Çalışmalara başladıklarını söyleyen Pınar Altuğ 'Hepsini konuştuk. Yaşadıklarımıza şahit. Benim karnımda olduğundan beri sahnede benimle beraber. Dolayısıyla bu hayatın içinde doğdu. Başka bir çocukla kıyasladığınızda biraz daha bu duruma alışık. Umarım çok üzülmez, canı yanmaz ve yaralanmaz' dedi.

Magazin Editörü
