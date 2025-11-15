onedio
Çiçekçi Çocuğa Çarpıp Kaçtığı İddia Edilen Mina Derman'ın Kaza Anına Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı!

Çiçekçi Çocuğa Çarpıp Kaçtığı İddia Edilen Mina Derman'ın Kaza Anına Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı!

15.11.2025 - 21:14

Genç oyuncu Mina Derman, geçtiğimiz gece Bebek’te yaşanan bir olay sonrası sosyal medyanın odağına yerleşti. İddialara göre bir çocuğa çarpıp olay yerinden uzaklaşan Derman, görüntüler X’te yayılınca “çarpıp kaçtı” başlıkları altında ağır eleştiriler aldı. Derman ise yaptığı açıklamada herhangi bir çarpma ya da kaçma olmadığını, aksine çocuğun aracın peşinden koşarken önüne aniden çıkıp arabaya çarptığını söyledi.

Kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı:

Mina Derman'ın olay sonrası açıklamasının detaylarına bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

“Sahipsizler” dizisinde Melis karakteriyle tanınan 23 yaşındaki Mina Derman, arkadaşıyla birlikte bulunduğu araçla olay yerinden hızla uzaklaştı.

Derman’ın kullandığı araç, yolda çiçek satan küçük bir çocuğa temas etti. Çocuk, aracın yanına doğru yaklaşırken bir anda geriye doğru savrulup yere düştü. O sırada çevrede bulunan muhabirler ve vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kaza anına ait yeni görüntüler ise tepki çekti.

İlginizi Çekebilir:

