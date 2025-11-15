Çiçekçi Çocuğa Çarpıp Kaçtığı İddia Edilen Mina Derman'ın Kaza Anına Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı!
Genç oyuncu Mina Derman, geçtiğimiz gece Bebek’te yaşanan bir olay sonrası sosyal medyanın odağına yerleşti. İddialara göre bir çocuğa çarpıp olay yerinden uzaklaşan Derman, görüntüler X’te yayılınca “çarpıp kaçtı” başlıkları altında ağır eleştiriler aldı. Derman ise yaptığı açıklamada herhangi bir çarpma ya da kaçma olmadığını, aksine çocuğun aracın peşinden koşarken önüne aniden çıkıp arabaya çarptığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Sahipsizler” dizisinde Melis karakteriyle tanınan 23 yaşındaki Mina Derman, arkadaşıyla birlikte bulunduğu araçla olay yerinden hızla uzaklaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın